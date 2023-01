Emiliano Marcondes skifter til FC Nordsjælland

Premier League-spilleren Emiliano Marcondes har indgået en lejeaftale med FC Nordsjælland.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Danskeren vender tilbage til Superliga-klubben for resten af sæsonen.

- Emiliano er det helt rigtige match for FCN i forhold til kultur og høje ambitioner. Med et forår foran os, hvor vi sigter mod fortsat at angribe både ligaen og pokalturneringen, er det en ideel situation, at både vi og Emiliano har et indgående kendskab til hinanden, udtaler FC Nordsjællands sportschef, Jan Laursen.

- Derfor er det også en kæmpe glæde, at en af vores allerbedste ambassadører har sagt ja til at hjælpe os med ambitionen om at jagte det ultimative i denne sæson.

Emiliano Marcondes spillede i FCN fra 2012 til 2017. Foto: Jens Dresling

Debuterede i 2012

Emiliano Marcondes har tidligere tørnet ud for Farum-klubben.

Han debuterede som 17-årig i 2012 og har ifølge FC Nordsjællands hjemmeside stadig rekorden som den mest scorende spiller i klubbens historie.

Angriberen, der skifter fra Premier League-klubben AFC Bournemouth, glæder sig til at vende hjem.

- Jeg tror, det er meget få spillere, der i løbet af deres karrierer får mulighed for at opleve et tilknytningsforhold til en klub og et sted, som det jeg har med FC Nordsjælland, udtaler han.

- Det stikker meget dybt, og der har aldrig været nogen tvivl for mig om, at jeg ville tilbage og igen være en del af noget, der betyder noget for menneskers udvikling, noget mere end bare fodbold.

- At der så også er en mulighed for at vinde trofæer på banen og gøre en forskel fodboldmæssigt nu og her gør kun udfordringen og timingen endnu bedre. Jeg glæder mig helt vildt til at komme hjem og være en del af FCN igen.