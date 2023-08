FC Nordsjælland er klar til Conference League

FC Nordsjælland var overlegne.

'Tigerne' smadrede serbiske Partizan Beograd over to kampe, og er nu videre til Europa Conference League.

FC Nordsjælland vandt stensikkert på eget kunstgræs med hele 5-0, hvor det egentlig allerede blev afgjort, hvem der skulle videre til gruppespillet.

Alligevel gjorde danskerne det færdigt torsdag aften i Beograd, hvor de stensikkert og professionelt slog serberne ud med en 1-0-sejr.

Altså 6-0 samlet.

Det skete i en kamp uden de store begivenheder, hvor FC Nordsjællands guldfugl Ibrahim Osman scorede kampens eneste mål.

Nordsjællænderne stillede op i en, af omstændighederne, relativt stærk opstilling, hvor kun profiler som Marcus Ingvartsen og Oliver Villadsen blev sparet.

Ellers ville FCN-træner Johannes Hoff Thorup ikke tage nogle chancer.

Og det stod ret tidligt klart, at der ingen grund var til bekymring, for FCN cruisede til en sikker rutine-sejr i det serbiske, uden for alvor at anstrenge sig.

Der trækkes lod om puljerne i Europa Conference League fredag eftermiddag klokken 14:30.

Torsdag træk FC København lod om deres pulje til Champions League, hvor danskerne skal møde Bayern München, Manchester United og Galatasaray.