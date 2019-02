FC Nordsjælland har fundet Hjulmands afløser

FC Nordsjælland oplyser, at Flemming Pedersen overtager Kasper Hjulmands job som cheftræner i klubben til sommer.

Flemming Pedersen har ikke tidligere været cheftræner på højeste niveau. Han har været træner i Helsingør og var i en periode ansat som assistent i både Mainz og Brentford, hvor Thomas Frank i dag er cheftræner.

Flemming Pedersen vendte hjem til FC Nordsjælland 1. januar 2017, hvor han de seneste to år har været teknisk direktør.

Nu tager han et step op ad rangstigen som klubbens nye cheftræner fra 1. juli.

- Vi har været grundige i vores søgen efter den rette afløser, og vi har haft den klare prioritet at kunne fortsætte med både vores tydelige langsigtede strategi og det daglige arbejde i hele den sportslige sektor i klubben. Derfor har Flemming været vores klare førstevalg hele vejen igennem.

- Ingen har haft et større fingeraftryk på måden, vi gør tingene på i FCN, og ingen har større overblik og viden om alt, hvad der laves omkring vores akademier og Superligahold. Han er en af landets absolut største og mest innovative fodboldhjerner, og vi er meget glade for, at Flemming har lyst til at løfte den store opgave, siger Sportschef Carsten V. Jensen til klubbens hjemmeside.

55-årige Flemming Pedersen har tidligere varetaget ansvaret som ITU-chef, A+ træner og first team coach i FCN, hvor han har været med til at vinde to pokaltitler og et mesterskab.

- Jeg var faktisk ikke i tvivl om, at det her var en opgave, som jeg gerne ville tage på mig, da jeg blev spurgt. Tænk at få muligheden for at arbejde med så mange dygtige unge spillere og have det daglige ansvar på træningsbanen.

- Det er det mit hjerte brænder for. Kulturen i FCN er allerede en stor del af mit liv, og jeg føler en stor forpligtelse for at videreudvikle klubben og fodbolden her sammen med de mange dygtige folk omkring mig, udtaler Flemming Pedersen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Flemming Pedersen (midten) bliver ny FC Nordsjælland-træner. Foto: Torsten Silz

En streg i regningen for Hjulmand

Ansættelsen af Flemming Pedersen som cheftræner er lidt en streg i regningen for Kasper Hjulmand, der i mange år har arbejdet meget tæt sammen med Flemming Pedersen.

Han tog ham eksempelvis med til Mainz, da Hjulmand i en periode over otte måneder var cheftræner i den tyske Bundesliga-klub.

Det lå også i luften, at Flemming Pedersen kunne følge med, når Hjulmand skifter job til sommer.

Men nu kommer Kasper Hjulmand til at stå på egne ben, når han skal i gang med en ny udfordring fra næste sæson. Kasper Hjulmand skal ud at finde en ny, loyal assistent, fordi Flemming Pedersen formentlig ikke har kunnet vente på, hvor lang tid der ville gå, før Hjulmand har sin fremtid på plads.

For Flemming Pedersen opstod der nu en mulighed, han ikke kunne sige nej til.

Det er usikkert, hvor lang tid kontrakten med Flemming Pedersen løber. FC Nordsjælland har ikke ønsket at oplyse, om Flemming Pedersen er ansat på en funktionæraftale, eller om der er tale om en åremålsansættelse.

