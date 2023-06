FC Nordsjælland henter Jeppe Tverskov i OB.

Det skriver Farum-klubben på sin hjemmeside.

Superliga-profilen får to år i FC Nordsjælland og har kontrakt frem til 2025.

– Med vores store ambitioner og en sæson, der forhåbentlig kommer til at kræve mange kampe, in mente, så er det fantastisk at få en af Superligaens bedste spillere på både stopper- og midtbane-positionen ind – og tilmed tidligt i vinduet, siger FCN-sportschef Jan Laursen om handlen.

Foto: Jens Dresling

30-årige Jeppe Tverskov har længe været rygtet til udlandet, men i sidste ende valgte han altså de danske sølvvindere.

– Jeg er glad, og jeg er spændt. Især det sidste. Jeg er 30 år og havde kontraktudløb for nogle uger siden, så det har været nogle vigtige beslutninger, jeg skulle tage. Men nu har jeg ro i maven og er sikker på, at jeg har truffet den helt rigtige. Når man mødes med folk fra klubben, bliver man hurtigt draget og interesseret i den måde, tingene bliver gjort her, og der er generelt mange inspirerende mennesker, siger Jeppe Tverskov.

Jeppe Tverskov kommer til FC Nordsjælland på fri transfer og vil spille med nummer 6 på ryggen.

Han har 247 Superliga-kampe på cv'et og har blandt andet tørnet ud for Randers og senest altså OB.