FC Nordsjælland henter målmand i Werder Bremen

FC Nordsjælland solgte mandag sin førstekeeper Peter Vindahl til den hollandske klub AZ Alkmaar, og nu er afløseren præsenteret.

Superligaklubben har lejet den 22-årige Eduardo Dos Santos Haesler i Werder Bremen frem til næste sommer.

Aftalen indeholder en købsoption, skriver FC Nordsjælland på sin hjemmeside.

Sportsdirektør Mikkel Hemmersam glæder sig over fangsten.

- Det er en målmand, som vi længe har haft et godt øje til, og på flere områder er han samme type målmand som Peter Vindahl, som vi lige har sagt farvel til, siger Hemmersam til fcn.dk og fortsætter:

- Eduardo skal naturligvis have mulighed for at falde til og få vores spillestil ind under huden, men vi vurderer, at han både på kort og længere sigt har et potentiale, som vi tror på, han kan indfri i vores miljø.

Haesler ser frem til at få chancen for at spille førsteholdsfodbold i Danmark.

- Min målsætning med at komme her er at hjælpe holdet med at nå klubbens målsætningen og samtidigt udvikle mig selv. Jeg synes selv, jeg er en venlig og social fyr og en holdspiller som person.

- Som spiller vil jeg beskrive mig selv som en moderne målmand, der kan lide at spille med, bruge fødderne og ikke bare stå inde i målet, siger tyskeren, der har brasilianske rødder.

Haesler ikke har fået førsteholdsdebut i Werder Bremen, men står noteret for 28 kampe for klubbens andethold i Regionalliga Nord - det fjerdehøjeste niveau i Tyskland.