FC Nordsjælland-spillere er tilbage efter hjemsendelse

I knap en måned har spillerne i FC Nordsjælland været hjemsendte med støtte fra regeringens trepartsordning, men nu kan man atter spotte fodboldspillere på Right to Dream Park i Farum.

FC Nordsjælland oplyser, at Superliga-truppen samt et par U19-spillere mandag var tilbage på træningsbanen efter hjemsendelsen den 24. marts. Træningen sker i små grupper efter myndighedernes anvisninger.

De spillere, der har opholdt sig i udlandet under coronakrisen, skal i 14 dages hjemmekarantæne, inden de støder til på træningsbanen.

- Der ligger grundige overvejelser bag beslutningen, hvor der er mange hensyn og overvejelser at tage omkring såvel de helbredsmæssige som de økonomiske aspekter, siger Jan Laursen, der er sportschef i FCN, til klubbens hjemmeside og tilføjer:

- På den ene side har vi et stort hensyn og ansvar at tage overfor vores spillere og sporten. Både det fysiske i forhold til at kunne være klar til at spille kampe, når tiden er inde, og det mentale i forhold til at være isoleret fra et fællesskab så længe, som tilfældet har været.

- På den anden side har vi forsøgt at være så økonomisk ansvarlige som muligt på vegne af alle vores ansatte og deres familier, og der har trepartsaftalen været et godt redskab, der har købt os tid som arbejdsgiver og organisation i de uvisse og usikre tider, vi står i.

- Vi vurderer, at tiden nu er inde til at få Superligatruppen og staben ind igen. Vi har løsninger til at kunne gøre det helt i tråd med de retningslinjer fra myndighederne, der er gældende på alle involveredes vegne, og vi vil have tiden til at bygge den fysiske og spillemæssige form op alt efter hver enkelt spillers tilstand, som vi meget snart vil have et overblik over efter de har trænet hver for sig derhjemme i flere uger.

- De har alle udvist stor forståelse for situationen og været fantastiske til at bakke hinanden op i en svær tid, hvor vores fællesskab og dagligdag ikke har levet op til det, spillerne normalt plejer at kunne finde styrke i. Men det er mit indtryk, at deres selvdisciplin og motivation har bragt dem godt igennem, og vi glæder os til at se dem alle igen og arbejde målrettet sammen.

Mandag har også AaB kaldt spillerne tilbage på træningsbanen, og OB forventer snart at gøre det samme.

