FCN er videre i Europa: Ingvartsen blev helten

FC Nordsjælland er klar til den afgørende playoffrunde om en plads i Conference League-gruppespillet.

Torsdag aften vandt FC Nordsjælland 2-0 hjemme over rumænske FCSB og avancerer samlet med de samme cifre.

Marcus Ingvartsen blev matchvinder, da han scorede begge nordsjællændernes mål.

Det første faldt på et straffespark kort før pausen. Straffesparket blev begået mod Mohamed Diomande, der faldt til jorden efter en let berøring på skulderen.

Det andet mål faldt i de døende minutter af anden halvleg, da Ingvartsen klappede til bolden uden for feltet.

På det tidspunkt var FC Nordsjælland en mand i overtal, efter at rutinerede Vlad Chiriches havde fået sit andet gule kort efter en times spil. Det første fik han for brok, det andet for en grim tackling.

Annonce:

For en uge siden var det FC Nordsjælland, der måtte spille en halv time i undertal i Bukarest. Dengang udnyttede FCSB ikke overtallet, men det gjorde nordsjællænderne efter lang tids flirt med 2-0-målet.

I begyndelsen af kampen så det ellers ikke ud til at blive så ensidigt.

Rumænerne angreb med intensitet og fysik, og gæsterne kunne med lidt større skarphed på flere kontraangreb have taget føringen i den livlige indledning, men Andreas Hansen havde en god dag i FCN-buret.

Opgøret igennem var det FC Nordsjælland, som var mest i boldbesiddelse, og hjemmeholdet kom kun mere i kontrol af at komme foran. Siden blev vilkårene også bedre med udvisningen til FCSB.

I den afgørende playoffrunde skal FC Nordsjælland enten møde aserbajdsjanske Sabah fra Baku eller serbiske Partizan fra Beograd. Det afgøres senere torsdag aften.

Kampene i playoffrunden spilles 24. og 31. august. Ender FC Nordsjælland som playoffvinder, skal Farum-klubben deltage i sit første europæiske gruppespil siden Champions League-deltagelsen i efteråret 2012.