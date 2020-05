FCN kopierer kreativ FCM-idé

Superligaen har fået grønt lys til at genstarte, men det bliver uden tilskuere på lægterne, og det har tvunget de 14 klubber til at tænke i alternative løsninger for at involvere fansene.

I FC Midtjylland har man opfundet drive-in-fodbold, og den idé har FC Nordsjælland ladet sig inspirere af, bekræfter klubben over for TV2 Sport.

Da FC Midtjylland for en måneds tid siden meldte ud om idéen med drive-in-fodbold, hvor der vil blive opstillet storskærme uden for MCH Arena, så fansene kan følge kampene fra deres biler, fik det opmærksomhed over hele verden, og i FC Nordsjælland gør man altså det samme.

AGF går en anden vej

Mens Superliga-spillerne forsøger at kæmpe sig til tre point inde på kunstgræsset på Right to Dream Park, vil fansene kunne følge slagets gang ude fra parkeringspladsen.

AGF har valgt en anden løsning for at komme udfordringen med manglende tilskuere til livs. Den århusianske Superliga-klub har opfundet verdens første virtuelle tribune - en idé, der er kraftigt inspireret af DR's fællessang, har direktør Jacob Nielsen fortalt til BT.

Superligaen er sat til at gå i gang senest 29. maj, men parterne arbejder i disse dage på at finde frem til en præcis dato.

