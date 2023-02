FCN-profil i kæmpe hjerneblødning: Her går det galt

Adamo Nagalo fik to gule kort i samme situation og blev den helt store skurk, da FC Nordsjælland smed point i Lyngby

FC Nordsjællands gulddrømme led et knæk, da Superligaens førsteplads højst overraskende smed point til bundproppen Lyngby.

I 87 minutter så det ud til, at FC Nordsjælland ville køre en sikker 1-0 sejr hjem - lige indtil FCN-stopperen Adamo Nagalo fik en kæmpe hjerneblødning, der blev helt afgørende for kampens videre forløb.

Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Nagalo kastede sig voldsomt og helt unødvendigt ned i en glidende tackling på Willy Kumado lige foran Lyngby-bænken.

Situationen fik Lyngbys trænerteam og i særdeleshed Mikkel Beckmann helt op i det røde felt.

Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Beckmann hev fat i Nagalo bagfra til stor frustration for FCN-stopperen, der kvitterede med at skubbe Lyngby-assistenten med to hænder i ryggen.

Da kampens dommer Morten Krogh endelig fik styr på situationen, kunne han dermed udstede to gule kort til Adamo Nagalo - ét for tacklingen og ét for det efterfølgende skub.

Efter kampen var FCN-backen Oliver Villadsen kritisk over for Mikkel Beckmanns ageren.

- Selvfølgelig er det en stor dukkert, når de scorede i overtiden, men jeg vil gerne sige, at jeg var lidt overrasket over, at en træner må angribe en spiller.

- Derudover var det nok den dårligste bane, jeg nogensinde har spillet på, men det skal ikke være en undskyldning for, at Lyngby scorede, siger Oliver Villadsen til Ritzau.

Selv kunne Lyngby-assistenttræner Mikkel Beckmann godt se, at han havde overreageret med sit skub.

- Det var selvfølgelig ikke mit fineste øjeblik. Det skal jeg være den første til at sige. Jeg er selvfølgelig ked af, at det skete, siger Mikkel Beckmann til Ritzau.