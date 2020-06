FCN-profil smutter gratis

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her

Er du allerede PLUS-kunde, ser du kampene her

FC Nordsjælland siger efter sæsonen farvel til målmand Nicolai Larsen, som skal til fransk fodbold.

Den 29-årige målmand har kontraktudløb i Farum-klubben ved udgangen af juli og smutter på en fri transfer for at tiltræde på en toårig aftale i Guingamp fra næstbedste række i Frankrig. Der er option på yderligere et år i aftalen.

Det oplyser Guingamp på sin hjemmeside og Twitter.

Nicolai Larsen kom til FCN fra AaB i 2017 og var længe klubbens førstevalg og anfører.

Han spillede 235 kampe for AaB og er indtil videre noteret for 66 kampe for FCN, hvor han dog har måttet vige pladsen mellem stængerne, efter at det stod klart, han skulle videre i karrieren.

Han har efter coronapausen måttet se unge Peter Vindahl Jensen overtage tjansen som førstemålmand.

I Guingamp bliver Nicolai Larsen holdkammerat med den tidligere Brøndby-spiller Lebogang Phiri.

De senere år har også andre danske spillere slået deres folder i klubben. Blandt andre Ronnie Schwartz, Jonas Lössl og Lars Jacobsen har været forbi Guingamp.

Klubben rykkede ud af Frankrigs bedste række, Ligue 1, for et år siden, og sluttede den coronaforkortede sæson i Ligue 2 på ottendepladsen.

Se også: Kæmpe transfervindue i Danmark

Ingen tror han vil gøre det: Vanvittigt drømmehug

Se også: Vanvittigt scenarie i Superligaen: Så kan det betale sig at tabe