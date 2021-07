FCN sælger Sulemana for 150 millioner

FC Nordsjælland får tæt på 150 millioner kroner for det 19-årige stjerneskud Kamaldeen Sulemana, der fremover skal score mål for franske Rennes

FC Nordsjælland sætter Superliga-rekord med salget af Kamaldeen Sulemana til Rennes.

Den ombejlede ghanesiske teenager satte fredag aften sin signatur på en aftale med den franske klub, og med den underskrift har han sørget for guldregn i Farum.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger betaler Rennes i omegnen af 20 mio. euro for den lynhurtige angriber. Det svarer til knap 150 millioner kroner.

Og der er vel at mærke ikke tale om penge, der måske kommer, hvis han får succes i sin nye klub.

Det er tale om 'rene' transferpenge.

Dermed bliver Kamaldeen Sulemana også den med afstand dyreste spiller, der er solgt fra Superligaen.

Superligaen er blevet en profil fattigere, men FC Nordsjælland meget rigere efter rekordsalget af Kamaldeen. Foto: Jens Dresling

FC København har tidligere solgt spillere som Denis Vavro, Robin Olsen, Robert Skov og Andreas Cornelius for beløb i omegnen af 70-80 mio. kr., men aldrig passeret den magiske hundrede millioner-grænse.

FC Midtjylland solgte i 2018 Alaxander Sørloth for 75 mio. kr. til Crystal Palace, og med diverse bonusser landede den samlede transfersum på langt over 100 mio. kr.

Men helt op på 150 mio. kr. nåede det trods alt ikke…

Derfor er prisen 150 mio. kr.

1) Ung og vanvittigt hurtig Kamaldeen er både ung og vanvittigt hurtig. Rennes betaler for det enorme potentiale, og ghaneseren vil med sin acceleration og høje topfart kunne gøre en forskel også på topniveau. 2) Stor interesse Mange klubber har lagt billet ind, og den store interesse har været med til at presse prisen den rigtige vej. Det har også været FC Nordsjællands held, at Manchester United havde en føler ude. 3) Styr på økonomien Farum-klubben har styr på forretningen og har ikke været presset til at sælge nu. De har med Kamaldeen haft som mål at lave Superligaens største salg. Det har afspejlet sig i forhandlingsforløbet. 4) FCN-spillere kan begå sig De seneste år har FC Nordsjælland solgt flere, der har vist, at de kan begå sig på den store scene. Lobotka, Damsgaard og Kudus for at nævne nogle. Det er et kvalitetsstempel, der kan retfærdiggøre en høj pris. Vis mere Vis mindre

Det er helt normalt, at der i transferaftaler er en række bonusbetalinger.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der dog kun bonusbetalinger i størrelsesordenen én mio. euro i den aftale, som FC Nordsjælland har lavet med Rennes.

Den franske klub har de seneste mange uger kæmpet med Ajax om Kamaldeen.

Ajax’ bud var en smule lavere i penge her og nu, men til gengæld havde det flere bonusbetalinger end Rennes’ og kunne på den facon også nå op omkring 150 kr.

FC Nordsjælland accepterede både det franske og det hollandske bud. Efter nøje overvejelser besluttede Kamaldeen sig for, at Rennes skulle være hans fremtidige klub.

Ajax' sportsdirektør Marc Overmars var i maj på Right to Dream Park for at se nærmere på Kamaldeen. Den hollandske klub ville meget gerne have ghaneseren, men blev snydt på målstregen. Foto: Lars Poulsen

Nøjagtig som Ajax er klubben fra det nordvestlige Frankrig kendt som et godt springbræt til endnu større adresser.

Det er en klub, der nærmest hver eneste sæson slutter i øvre halvdel og ofte spiller i Europa.

De sluttede sidste sæson som nummer seks og vandt bronze året før.

Kamaldeen Sulemana bliver blandt de dyreste spiller, som Rennes nogensinde har købt.

Franskmændene købte for et lille år siden den belgiske landsholdsspiller Jérémy Doku for over 190 mio. kr. i Anderlecht. I 2019 betalte de 156 mio. kr. for den nuværende Leeds-spiller Raphina.

Kamaldeen nåede at spillede halvanden sæsonen i Superligaen for FC Nordsjælland.

Det blev til 14 scoringer i 42 Superliga-kampe.