FCN sender tophold ud: Storklubber kiggede på

Storklubber var på plads for at se svensk midterforsvarer, men i stedet stjal Andreas Skov Olsen rampelyset, da FC Nordsjælland sendte det svenske førerhold AIK ud af Europa, og nu venter serbisk storhold

SE MÅLET I TV-AFSPILLEREN OVER ARTIKLEN

Han er født blot to dage før årtusindeskiftet, og bedømt ud fra torsdagens 1-0-sejr i Stockholm i Europa League-kvalifikationen, så har FC Nordsjælland fundet den perfekte afløser for de seneste to sæsoners topscorere Emiliano Marcondes og Marcus Ingvartsen.

Den nye bomber med det hurtige fodskifte hedder Andreas Skov Olsen, og i returkampen mod svenske AIK var den 18-årige angriber her, dér og alle vegne. Efter 29 minutter scorede han det vigtige udemål, der slukkede en stor del af håbet for det svenske storhold, der er uden nederlag i 16 liga-kampe, men også havde tabt 0-1 i Farum sidste uge.

Storklubber på plads

Svenske aviser meldte, at italienske Genoa og russiske Lokomotiv Moskva var på plads for at vurdere svenskernes midterforsvarer Alexander Milosevic, men mon ikke de udsendte scouts i stedet satte et par plusser ud fra hans direkte modstander.

Den unge dansker bankede fladt 1-0-målet i nettet efter flot oplæg fra jævnaldrende Mikkel Damsgaard, der også lagde op til FCN-målet i første kamp.

Artiklen fortsætter under billederne

FCN-jubel. Foto: Stina Stjernkvist/TT/Ritzau Scanpix

Tæt på hattrick

Andreas Skov Olsen kunne endda have lavet hattrick inden pausen, men overliggeren og en god redning fra AIK-målmand Oscar Linner stoppede Skovs hug fra at gå i nettet.

AIK kom bedre med efter pausen, men Nicolai Larsen tog sig flot af de få forsøg, der kom, og så kørte Farum-klubben en samlet 2-0-sejr hjem. Dermed fortsatte Stockholm-klubbens dansker-mareridt efter europæisk exit mod B1903 i 1973, AGF i 1992 og Herfølge i 2000.

Serbisk hold venter

I næste runde venter sidste sæsons serbiske sølvvindere fra FK Partizan. Beograd-klubben var 10 mand i det meste af anden halvleg, men fik alligevel 1-1 ude mod litauiske Trakai, som man havde besejret 1-0 i første opgør på et selvmål. Tidligere i turneringen vandt serberne to gange 3-0 over montenegrinske Rudar Pljevlja.

Fire af de seneste seks år har klubben været i gruppespillet i Europa League, hvor sidste år var første gang, man gik videre. Uafgjort mod Tottenham og Rubin Kazan samt sejre mod tyske Augsburg og hollandske AZ er det blevet til de senere år for klubben, der var i Champions League-gruppespillet i 2010, hvor alle seks kampe dog blev tabt.

Slår FC Nordsjælland også Partizan 9- og 16. august, så venter kun yderligere en modstander, før Europa League-gruppespillet er en kendsgerning for den danske overraskelse, der mod AIK igen havde fem teenagere med fra start.

ANDREAS SKOV OLSEN

18 år

Født: Hillerød

Klub: Skiftede til FC Nordsjælland som 12-årig

U-landskampe: 12 kampe/9 mål

Superliga-debut: 23. juli 2017

Superliga:

16/17 5kampe/0mål

17/18 3kampe/2mål

Europa:

17/18 2 kampe/1 mål

#AIKFCN 0-1 SLUT! @FCNordsjaelland er det første danske hold i EL-kvalifikationen (runde 2 eller længere fremme) til at vinde begge opgør ude og hjemme uden at lukke mål ind siden Brøndby gjorde det mod Haka i 2008/09-sæsonen. Gigantisk præstation #Leandertal #fcndk — Benjamin Leander (@LeandinhoDK) 2. august 2018

Det virker, som om Kasper Hjulmand og FC Nordsjælland er ved at have knækket den europæiske kode Imponerende præstation mod AIK af de unge knægte, der virkelig har fået noget ud af at blive matchet hårdt internationalt som (endnu) yngre #fcndk #aikfcn — Gisle Thorsen (@GisleThorsen) 2. august 2018

FCN, med en gennemsnitsalder i startopstillingen på lidt over 21 år, besejrer Sveriges p.t. bedste hold, der ikke har tabt i ligaen i 2018. Endda i begge opgør - og uden at lukke mål ind! Helt eminent præstation! Omvendt må det give grund til eftertanke i Allsvenskan-kredse #eldk — Jesper Simo (@JesperSimo) 2. august 2018

PLACERING PÅ EUROPAS KLUBRANGLISTE:



DANMARK-SVERIGE 2019: PT 13-20

2018: 17-22

2017: 18-21

2016: 24-21

2015: 22-24

2014: 19-24

2013: 15-23

2012: 13-24

2011: 12-28

2010: 15-24

2009: 16-24

2008: 19-23

2007: 21-28

2006: 23-26

2005: 23-26

2004: 22-24

Se også: FCK tjener 89 millioner - men han kunne koste det dobbelte!

Se også: Fodboldspiller myrdet - anden spiller mistænkt

Se også: Afslører Frankrigs hemmelige trick: - De skal røre ved det

Afslørede Tøftings familietragedie: Det var kalkuleret ondskab