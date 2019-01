FCN skal have ny træner: Ombejlede Hjulmand siger stop

FC Nordsjælland og Kasper Hjulmand skilles til sommer. Klubben var indstillet på at lade ham skifte til Anderlecht, men belgiernes stramme deadline satte en stopper for en potentiel handel

FC Nordsjælland skal have ny træner – men først til sommer.

Klubben har netop offentliggjort på sin hjemmeside, at denne sæson bliver den sidste med Kasper Hjulmand på trænerbænken.

Hjulmand er ombejlet, og som Ekstra Bladet kunne fortælle søndag, ville Anderlecht meget gerne have haft ham allerede nu.

FCN-træneren var i weekenden med klubbens viden og accept i den belgiske hovedstad, Bruxelles, for at tale med storklubben.

Hjulmand ville gerne til Anderlecht, men belgierne var ikke indstillede på at betale, hvad FCN krævede, og arbejdede desuden med en meget stram deadline.

Udgangen blev, at nordsjællænderne afviste at lade sin cheftræner skifte med omgående virkning, og Anderlecht valgte at ansætte Fred Rutten.

Kasper Hjulmand må blive i Farum-klubben sæsonen ud. Foto: Lars Poulsen

Nu er det så FC Nordsjælland, der snart skal ansætte en ny cheftræner.

Allerede inden jul blev det konklusionen efter de samtaler, som FCN og Hjulmand havde ført.

- Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi anser Kasper Hjulmand for at være en fremragende fodboldtræner og et fantastisk menneske, som på alle måder matcher med klubben her.

- Men i vores tætte dialog er det blevet tydeligt for os, at Kasper ønsker og føler sig klar til en ny udfordring, mens vi fra klubbens side gerne vil have en afklaring på, hvem der skal stå i spidsen for vores Superliga-hold efter sommer, siger sportschef for Superliga-holdet Carsten V. Jensen.

Han siger, at klubben hverken vil stå i vejen for spillere eller trænere, når den rigtige mulighed dukker op. Der er dog en vigtig tilføjelse: Der skal findes en god løsning for alle parter.

Og det var ingen god løsning for FC Nordsjælland med kort varsel at sende Kasper Hjulmand af sted uden at være i nærheden af at have en afløser på plads.

Kigger både internt og eksternt

- Der var i weekenden konkret interesse for Kasper fra en større europæisk klub, som ønskede ham som cheftræner med omgående virkning. Vores indgangsvinkel til det var, at vi var åbne for at finde en løsning, som alle parter kunne være tilfredse med.

- Det viste sig desværre ikke at være muligt klubberne imellem med den korte tidsramme, som viste sig at være til rådighed.

FC Nordsjælland var ikke interesserede i en forhandling med pistolen for tindingen, og selv om Hjulmand uden tvivl vil være skuffet over den missede mulighed, er klubben tryg ved at lade ham fortsætte i trænersædet sæsonen ud.

Samtidig har nordsjællænderne med Carsten V. Jensen i spidsen nu indledt jagten på Kasper Hjulmands efterfølger:

- Vi er allerede nu i gang med at finde den bedste løsning på, hvordan og med hvem vi kan erstatte ham, når tiden er inde.

- Vi kommer til at kigge internt. Vi kommer til at kigge eksternt. Det eneste, vi med 100 pct. sikkerhed kan sige nu, er, at vi kommer til at bevare den klare linje, vi har i vores måde at gøre tingene på - på og uden for banen.

Kasper Hjulmand er i gang med sit andet ophold som cheftræner i FC Nordsjælland. Efter at have ført klubben til DM-guld i 2012 - og siden deltagelse i gruppespillet i Champions League - rejste han til 1. FSV Mainz i Bundesligaen i sommeren 2014. Et halvt år senere blev han fyret og tiltrådte siden stillingen som cheftræner i FCN 1. januar 2016.

FC Nordsjællands Superliga-trup og Kasper Hjulmand har mandag formiddag kl. 10.30 første træning efter juleferien.

Se også: Storklub trækker sig: FCN-kravet er for stort

Den store trænerkarussel: Han er jaget vildt!

Madrid-avis insisterer: Real Madrid VIL have Eriksen

Ny melding: Rooney tog sovepiller og alkohol inden anholdelse