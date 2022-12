FCN-stjerne raser: Jeg er ekstremt utilfreds

Benjamin Nygren tørner ud for Superligaens tophold fra FC Nordsjælland, men hans bidrag til den fornemme placering i tabellen har været ganske sparsom i løbet af efteråret.

Den 21-årige offensivspiller er ikke startet inde i en eneste Superliga-kamp, og selv om han bliver skiftet ind i de fleste, er det langt fra nok til at behage svenskeren, der kom til FC Nordsjælland med langt højere ambitioner end at være bænkevarmer.

- Jeg er ikke startet inde i en eneste kamp i ligaen, og det er jeg ekstremt utilfreds med. Holdet har gjort det godt, men jeg skiftede ikke til FC Nordsjælland for at sidde på bænken og være indhopper. Jeg vil starte inde, og det har jeg ikke gjort. Det er jeg ikke tilfreds med, siger Nygren til Göteborgs-Posten.

Situationen taget i betragtning vil han ikke afvise, at han forlader FC Nordsjælland i løbet af januars transfervindue. Det kan eventuelt være på en lejeaftale.

- Vi må se, hvad der sker. Jeg holder alle døre åbne. Det kommer an på, hvad der dukker op, og om det er interessant, lyder det fra Benjamin Nygren, der kom til FC Nordsjælland fra KRC Genk for knap et år siden.

Selv om det kun er blevet til indhop for Benjamin Nygren, er han alligevel noteret for to scoringer i Superligaen i denne sæson. I pokalturneringen har han scoret tre kasser i tre kampe.

Svenskeren har en kontrakt med FC Nordsjælland frem til udgangen af 2025.