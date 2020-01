FCN-træner overrasker: - Kan spille med om guld næste år

Ifølge FC Nordsjælland-træner Flemming Pedersen er det ikke et urealistisk scenarie, at holdet allerede næste år kæmper med om titlen i Superligaen.

Det er dog på den forudsætning, at man ikke mister afgørende spillere.

- Hvis vi kan holde sammen på de spillere, vi har nu og får de spillere op fra vores akademi, som er på vej nu, så spiller vi med om guldet til næste sæson, lyder det fra Flemming Pedersen til bold.dk.

- Det skyldes vores topniveau og det potentiale, som findes her. At kæmpe med om guldet ville kræve flere af vores toppræstationer, og det får vi, når spillerne er samlet over længere tid, som de ville være til næste sæson.

Flemming Pedersen har store ambitioner om den kommende sæson i Superligaen. Foto: Jens Dresling

Flemming Pedersen erkender dog, at der er økonomisk forskelle mellem FC Nordsjælland og topholdene FC Midtjylland og FC København, der kan gøre sig gældende.

- Vi har jo store udsving i truppen, når vi hver sæson mister fem-seks spillere. Det kan FCM eller FCK så også sige, men de får så spillere ind, der allerede er klar og stort set er lige så erfarne, som dem de mister. Det får vi ikke, for vi handler ikke - ikke så meget i hvert fald. Potentialet, og det tror jeg, alle kan se, for at blive mestre med det her hold ligger ikke mere end halvandet år væk.

- Vi skal holde på vores spillere, så de kan få en sæson i 20/21, hvor de får lov at blæse igennem. Det vidner efteråret også om, hvor man kan se, hvor meget holdet har udviklet sig. Substansen i holdet bliver styrket med tiden.

FC Nordsjælland vandt klubbens eneste mesterskab tilbage i 2011/2012-sæsonen, da Kasper Hjulmand stod i spidsen for holdet.

FCN-træneren har lagt pres på sine unge spillere. Foto: Jens Dresling

