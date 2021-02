Flop i Superligaen - nu bomber han for storklub

Tidligere FCN-angriber har scoret lige så meget de seneste to kampe for Sparta Prag, som han gjorde i 48 kampe i Superligaen

Der var store forventninger, da FC Nordsjælland i 2014 hentede den svenske U21-landsholdsangriber David Moberg Karlsson i Sunderland.

To år sendte FC Nordsjælland ham hjem til Sverige efter blot fem mål i 48 kampe, men nu blomstrer angriberen for alvor i en alder af 26 år.

Søndag lavede han hattrick for den tjekkiske storklub Sparta Prag, der har 36 mesterskaber i pokalskabet.

- Det første mål var et frispark, som jeg sparkede under muren, på det andet chippede jeg bolden over målmanden, og det tredje var i fri position. Det var ikke møg-mål, men heller ikke 'Puskas-scoringer', siger Moberg Karlsson til Expressen.

Han har nu scoret fem gange i de sidste to kamp - hvilket altså var lige så meget, som i 48 kampe i Superligaen.

- Vi skiftede træner før forrige kamp, og den nye træner har givet mig stor selvtillid. Han taler positivt og meget om, hvordan han vil bruge mig, og der er en god kemi mellem os, siger angriberen.

David Moberg Karlsson i aktion i Superligaen. Fotos: Jens Dresling/Polfoto

Han er nu oppe på syv mål og fem assists i sæsonen og ligner den store nøgle for Sparta Prag, hvis de skal hente de 10 point, de er efter rivalerne fra Slavia.

David Moberg Karlsson kom til Sparta Prag i december 2018 fra IFK Norrköping og har ikke været på det svenske landshold - men det er også først nu, han udfolder sig for alvor med lidt over et år tilbage af kontrakten.

