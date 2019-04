Fodbold-Europa holder øje med Superliga-komet

Med opkøbere fra blandt andet Italien, Spanien, England og Tyskland fik FCN-topscorer Andreas Skov Olsen vist sig frem på den helt store scene.

Og teenageren med 20 scoringer på Superliga-kontoen i denne sæson, beviste han har store kvaliteter som dribler og afslutter.

Han scorede efter blot 28 sekunder, da han kørte rundt med Anthony Jung, siden ramte ham indersiden af stolpen og efterfølgende sendte han et drøn på overliggeren. På en god dag havde han stået med et hattrick efter opgøret mod Brøndby, der uheldigvis for FCN-spillerne endte 1-1.

Gode kort på hånden

Andreas Skov Olsen var en konstant trussel fra sin position på højrekanten, hvor han trak ind i banen, udfordrede sin modstander og afsluttede med det giftige venstreben.

- Det her var en kamp, hvor vi tabte to point. Det er så ærgerligt, at vi igen ikke formåede at holde den hjem. Men vi blev lidt trætte til sidst, siger Andreas Skov Olsen

Teenageren står med gode kort på hånden, når transfervinduet til sommer åbner. Han har blot ét år tilbage af sin kontrakt og det ligner et stort sommersalg for den 19-årige kantspiller. Et salg i niveauet 30 måske 40 millioner kroner for den teknisk velfunderede kantspiller.

- Jeg tænker ikke over, hvem og hvor mange der sidder og kigger på. Efterhånden er der næsten altid mange klubber, der holder øje. Jeg har mit fokus på at levere for FCN og ikke andet, forklarer han.

- Med kontraktudløb i sommeren 2020 forhandler I lige nu med FCN om en forlængelse?

- Vi har dialog, men vi er ikke kommet frem til noget som helst. Mit fokus er rettet mod banen.

- Med de præstationer du leverer og 20 scoringer vil der være stor interesse til sommer, hvad tænker du om det?

- Ja, det er nok rigtigt, at der vil være fokus på mig. Og det synes jeg kun er rigtig fedt, hvis der til sommer er klubber, som vil have mig. Men igen: Lige nu bruger jeg min energi på det, der foregår på banen.

Vil være topscorer

Andreas Skov Olsen er Superligaens mest scorende teenager aktuelt med sine 20 sæsontræffere. Men han håber ikke, at det stopper her.

- Nu går jeg efter at blive Superliga-topscorer. Jeg ved godt, Robert Skov har scoret tre flere, men jeg tror på muligheden.

- Når Robert er klar igen, kommer han til at score flere mål, men jeg vil kæmpe for at blive Superliga-topscorer. Det vil være stort at få den titel, smiler Andreas Skov Olsen, der havde svært ved at smile efter 1-1-kampen mod Brøndby.

