For mange fejl i Superligaen: - Vi bør diskutere VAR

Det vil give mening at diskutere indførslen af VAR i Superligaen, mener FC Nordsjællands træner

FARUM (Ekstra Bladet): Da FC Nordsjælland i lørdagens kamp mod Hobro bragte sig i front, skete det på en offside-scoring. Da Brøndby scorede til 2-1 i Farum i sidste uge, skete det samme.

Fejlkendelser af den art er et problem, som ifølge FC Nordsjællands træner Kasper Hjulmand får alt for stor betydning i Superligaen, og det bør man gøre noget ved.

Hvad den endelige løsning skal være, er der endnu ingen, der ved, med det vil ifølge chefen i Farum give mening at diskutere indførslen af VAR i Danmark.

- Jeg har sagt i mange år, at der er for mange fejlkendelser i Superligaen. Vi havner allesammen i det. Uge efter uge.

- Jeg synes bestemt, det er noget, vi skal diskutere. Det kan jo være afgørende for op- og nedrykning, siger han.

Men selvom kampens første scoring formentlig var blevet annulleret, hvis VAR havde været i brug, så føler Hjulmand alligevel, at aftenens kamp fik den rigtige vinder.

- Nu har jeg ikke set den her endnu, (1-0 målet til FCN, red.) men der er også to straffespark til os, som ikke bliver dømt. Så vi ville stadig have vundet, hvis der blev spillet helt efter reglerne, siger han.

