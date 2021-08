Forhøjer million-bud på keeper-talent

AZ Alkmaar har smidt i niveauet 13 mio. kr. i håbet om at få FCN’s talentfulde keeper, Peter Vindahl Jensen, der føler sig klar til at rejse ud

Der var tårer i øjnene hos Peter Vindahl efter 1-0 triumfen mod Brøndby.

Det var der af flere årsager. Det var nemlig den første FCN-sejr over rivalerne i 16 forsøg. Men tårerne kom også frem, fordi Peter Vindahl Jensen godt kunne have spillet afskedskamp på Brøndby Stadion.

FCN-keeperen leverede en storslået indsats. Og spillede han sidste kampe, fik han sagt farvel med manér.

Peter Vindahl Jensen var bevæget og fik tårerne frem, da sejren over Brøndby var sikret. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg er forberedt på, hvis det var min afskedskamp. Jeg er klar, hvis der sker noget, men jeg har jo set med Maxøs, at tingene kan gå galt, siger Peter Vindahl Jensen.

Målmandstalentet, der kun har ét år igen af sin kontrakt, har længe været på blokken i hollandske AZ Alkmaar.

Tidligere i ugens løb smed hollænderne et bud i niveauet 11 mio. kr. for keeperen.

Men nu har de hollandske bronzevindere AZ Alkmaar, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, forhøjet buddet til et beløb i omegnen af 13 mio. kr.

Og det er mange penge for en målmand med blot ét år igen af sin kontrakt.

- AZ Alkmaar er en stor klub. Når jeg skal skifte er det helt afgørende for mig med spilletid, forklarer FCN-keeperen og afslører, at det allerede har været nødvendigt for ham at forholde sig til noget konkret fra hollænderne.

Det forhøjede bud er et kæmpe dilemma for FC Nordsjælland, fordi der i dag reelt ikke er et alternativ på Superliga-niveau til Peter Vindahl Jensen.

FCN triumferede og vandt for første gang i 16 forsøg over Brøndby. Foto: Lars Poulsen.

Lige nu er 18-årige Andreas Gülstorff alternativet på målmandsposten i FCN.

- Der er en mulighed for, at vi mister Peter. Så har vi to 18-årige målmænd og det betyder, at vi vil være i markedet for at finde endnu en, forklarer Flemming Pedersen, der fik sin første sejr nogensinde over Brøndby

AZ Alkmaar er desperat på jagt efter en førstekeeper, efter klubben har solgt Marco Bizot til Brest.

Det ligner et farvel til Peter Vindahl Jensen i FC Nordsjælland, der formentlig vil forsøge at presse prisen op i to mio. euro – 15 mio. kr.