Forklarer chokskifte: - Kommer til at tjene flere penge

Juledag, mens mange sad og slog mave og slappede af oven på juleaften, eksploderede en lille transferbombe i Farum.

FC Nordsjælland kunne meddele, at den dygtige offensivspiller Mikkel Rygaard, der i øvrigt fejrede sin 30 års fødselsdag den 25. december, var blevet solgt til udlandet. Det var knap så chokerende med tanke på Rygaards præstationer. Chokerende var det til gengæld, at den købende klub var LSK Lodz, der til dagligt spiller i den næstbedste polske række.

Mikkel Rygaard var dog ikke i tvivl om, at han ville gribe chancen, da den bød sig.

- Jeg hørte om interessen for nogle måneder siden, og jeg fornemmede hurtigt, at de virkelig gerne ville have mig. Det var ikke sådan, at jeg havde vanvittigt mange muligheder på hånden, men LSK Lodz var klar til at give mig en stor rolle på holdet og en lang kontrakt, og det er jeg glad for, siger han til tipsbladet.dk.

FCN-spilleren overraskede mange ved at bytte Superligaen ud med den næstbedste række i Polen. Foto: Lars Poulsen

Offensivspilleren har underskrevet en kontrakt på tre-et-halvt år med LSK Lodz, der nok ikke siger den gennemsnitlige danske fodboldfan så meget. Klubben er aktuelt på andenpladsen i ligaen.

- Det er en gammel traditionsklub i Polen. Klubben gik konkurs tidligere, men nu er der kommet en ny ejer, og der er styr på tingene. Målet er at komme hurtigt tilbage i den bedste række og etablere sig, og det er en ambition, der tiltaler mig, siger Rygaard, der ikke fokuserer på, at han bytter første klasse i Danmark ud med anden klasse i Polen.

- Jeg tænker ikke så meget. Jeg er spændt på at opleve niveauet. Og så har klubben som sagt en ambition om at rykke op i den bedste række, så forhåbentlig er det kun for en kort periode, jeg skal spille i den næstbedste række.

'Ved, hvem der stak mig i ryggen'

Hånden på hjertet - er du ikke for god til at spille i Polens næstbedste række?

- Det vil tiden jo vise. Jeg ved det ikke. Hvis jeg havde kunnet vælge og vrage mellem mange forskellige tilbud, er det da heller ikke sikkert, det var blevet Polen, men sådan blev det, og jeg glæder mig. Det har været et rigtig stort mål for mig at komme til udlandet igen, efter at jeg var i Charlton som helt ung. Jeg ville fortryde det, hvis jeg ikke tog imod den her mulighed.

Der er naturligvis også andet end drømmen om at spille i udlandet, der har lokket Mikkel Rygaard til Polen.

Offensivspilleren bliver ganske godt betalt for at pakke flyttekasserne.

De præcise tal kender kun Mikkel Rygaard, men han lægger ikke skjul på, at han scorer en økonomisk gevinst ved at bytte FC Nordsjælland ud med LSK Lodz.

- Det er en bedre kontrakt end i FC Nordsjælland, fordi skatteforholdene er anderledes. Jeg vil ikke sige, at min kontrakt er væsentligt bedre, men jeg kommer til at tjene flere penge, og jeg vil da gerne indrømme, at jeg ikke helt var klar over, at en klub fra den næstbedste række i Polen kunne tilbyde så meget, slutter den tidligere Lyngby-spiller.

Mikkel Rygaard flytter til Polen på torsdag, hvor der står en stor lejlighed parat til at huse danskeren, der kan debutere for LSK Lodz den 20. februar mod Tychy.

