Giv plads: Nu må den gamle flytte sig

Mikkel Damsgaard krævede at sparke frispark, og det var en god ide, fordi han scorede et flot mål

FARUM (Ekstra Bladet): Da FC Nordsjælland før pausen fik et frispark uden for feltet, sparkede Mikkel Rygaard. Han har flere gange scoret direkte på frispark. Men afslutningen gik direkte i muren og videre i spil.

Da holdet kort før pausen fik endnu et frispark, tog Mikkel Damsgaard over og sparkede elegant bolden direkte i mål helt uden chance for Marvin Schwäbe.

- Rygaard er en gammel mand, der har scoret mange frisparksmål. Men som bolden lå, sagde jeg til ham, at jeg troede på mig selv. Heldigvis stolede han på mig, forklarer Mikkel Damsgaard.

FC Nordsjælland kunne for niende kamp i træk ikke besejre Brøndby. Men det unge, talentfulde mandskab leverede en god præstation. Foto: Lars Poulsen.

På trods af storsalget til sommer til 50 mio. kr. har Mikkel Damsgaard leveret varen i foråret. Scoringen mod Brøndby var hans tredje i foråret og niende for sæsonen.

Men det var anden scoring på direkte frispark i foråret. Og det er ingen tilfældighed for det 19-årige stortalent.

- I mange år har jeg trænet frispark rigtig meget. Hver dag på træningsbanen, hvis det er muligt. Jeg kan godt stå en halv time og sparke fra 25-30 meters afstand. Men jeg kan også nøjes med fem-ti minutter, forklarer han.

Mikkel Damsgaard scorede et flot mål direkte på frispark. Foto: Lars Poulsen.

Utilfredse med resultatet

I FCN-lejren var der slet ikke tilfredshed med resultatet. Det var i øvrigt niende kamp i træk, hvor FCN ikke lykkes at besejre Brøndby.

- Vi er slet ikke tilfredse. Vi var i foræringshjørnet og gav alt for meget væk, fordi vores pres slet ikke var godt nok, erkender cheftræner Flemming Pedersen.

FCN dominerede efter pausen, men havde lidt problemer med at skabe store, åbne chancer mod Brøndbys kompakte defensiv.

- Vi kom meget bedre med efter pausen, hvor vores offensiv fungerer bedre. Vi har fået en meget bedre angrebsbalance her i foråret, selv om man ikke helt kunne set det mod Brøndby, forklarer Flemming Pedersen.

Han har regnet med, at 38 point er nok til top-6. Men nu er han sikker på, at der skal flere til.

- Vinder vi i Silkeborg, så er vi sikker. 41 point er helt sikkert nok til at være med, pointerer han.

FC Nordsjælland har været med i mesterskabsslutspillet i alle tre gange tidligere. Klubben har kvalificeret sig til top-6 i otte ud af de seneste ti gange.

