Gratis Superliga-profil har besluttet sig: De snupper Rygaard

Både Brøndby og FC Nordsjælland bejlede til den tidligere Lyngby-spiller Mikkel Rygaard, der efter lang betænkningstid besluttede sig for at takke ja til nordsjællænderne, hvor han får trøje nummer 7

Mikkel Rygaard har besluttet sig.

Den tidligere Lyngby-kreatør fortsætter karrieren i FC Nordsjælland. 27-årige Rygaard havde tilbud liggende fra både Brøndby og FC Nordsjælland, efter han for en lille uge siden valgte at ophæve sin aftale med økonomisk trængte Lyngby.

Alle vidste, at Rygaard ikke ville få lov at gå arbejdsløs længe. Adskillige Superliga-klubber har haft følere ude, men den offensive midtbanespiller skar selv hurtigt feltet ned til to: Brøndby og FC Nordsjælland.

Han var fristet af at tage til Vestegnen og blive en del af det måske kommende mesterhold, men konkurrencen er benhård på Brøndby-midtbanen, hvor han i første omgang risikerede at ende i skyggen af profiler som Hany Mukhtar, Besar Halimi og Kasper Fisker.

Mavefornemmelsen sagde FC Nordsjælland, hvor han fra start er tiltænkt en nøglerolle på Kasper Hjulmands mandskab. Selv om det egentlig primært er en angriber, som nordsjællænderne har jagtet, så var tilbuddet om en gratis Rygaard for godt til, at FCN ikke ville blande sig i kampen.

I Farum-klubben er Rygaard tiltænkt samme rolle, som Kasper Lorentzen i sin tid havde. Lorentzen kunne spille på kanten, men også være såkaldt falsk 9'er.

FC Nordsjælland har sagt farvel til Superliga-topscorer Emiliano Marcondes i det netop overståede transfervindue, og selv om Rygaard er en anden type, så er han en mulighed også helt fremme.

Mikkel Rygaard var som helt ung en tur i engelske Charlton, og han håber, at FC Nordsjælland kan blive et springbræt til et nyt udenlandsophold.

Nordsjællænderne har været dygtige til at sende spillere af sted til europæiske klubber, og en god sæson eller to i den røde trøje kan blive Rygaards billet til udlandet.

Vejen fra Brøndby til udlandet virkede en smule længere, og umiddelbart passer han bedre til FCN's spillestil, og det har sandsynligvis også spillet en rolle i Rygaards klubvalg.

Og så må han ellers håbe, at det kommer til at gå ham bedre på Right to Dream Park, end sidst han spillede på stadionet i Farum. Det var tilbage i starten af november, hvor han så rødt, da FC Nordsjælland og Lyngby spillede 2-2.

Mikkel Rygaard var ifølge Ekstra Bladets oplysninger til lægetjek mandag og får trøje nummer 7 i sin nye klub.

Endnu er skiftet ikke blevet meldt officielt ud fra FC Nordsjællands side, men det vil ifølge Ekstra Bladets oplysninger ske inden for kort tid.

