Han afløser Flemming Pedersen som direktør i FCN

FC Nordsjælland har netop offentliggjort, at det bliver Alexander Riget, der afløser Flemming Pedersen som teknisk direktør i FC Nordsjælland.

Han overtager jobbet fra den kommende sæson, og så vil Flemming Pedersen have forladt stillingen som både cheftræner samt teknisk direktør i klubben fra Farum.

Pedersen siger dog ikke helt farvel til FCN, men han rykker i stedet til Right to Dream Group som teknisk direktør.

Alexander Riget er allerede ansat i FCN, så det er ikke et nyt ansigt, der skal ind i organisationen. Han har hidtil været head of coaching.

- Jeg er stolt over at få muligheden, og jeg glæder mig til de nye udfordringer, der samtidig giver et større ansvar, hvilket jeg trives godt med. Det kommer ikke til at vende op og ned på min hverdag, fordi jeg efterhånden har været her så længe, og der generelt har været en god forberedelse til rollen.

- Så jeg glæder mig meget til at arbejde endnu tættere sammen med en masse dygtige mennesker, hvor langt de fleste har haft deres gang på akademiet tidligere. Derudover har jeg allerede snuset til jobbet de seneste år, hvor jeg har arbejdet tæt med Flemming i det daglige og haft masser af møder og samtaler om udviklingen af spillestilen, træningsmetodik, fodboldstrategi og en lang række andre ting, siger Alexander Riget.

Flemming Pedersen siger om sin afløser:

- Alexander kommer til at have sin daglige gang på Superliga-holdet, Kvindeliga-holdet og på U19, og så vil han få ansvaret for Head of Coaching på både drenge- og pigesiden. Så mange af områderne er han vant til og kender indgående, og derfor er jeg også sikker på, at han vil passe rigtig godt i rollen som teknisk direktør.

- Derudover glæder det mig, at vi har været i stand til at rekruttere internt, og at vi har haft god tid til at få Alexander ind i den nye rolle. Det har været på tegnebrættet noget tid, og vi har brugt tiden på at sikre den bedst mulige overgang – både for Alexander, for mig selv og for Max Johansen, som bliver Head of Coaching på drengesiden, siger Flemming Pedersen.