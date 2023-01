- Han er en bedre cheftræner end mig

Weekendens største Superliga-chok kom lørdag, da FC Nordsjælland pludselig meldte ud, at Flemming Pedersen stoppede som cheftræner. I stedet bliver den tidligere assistenttræner Johannes Hoff Thorup ny mand i spidsen.

FC Nordsjælland har i denne sæson spillet noget af det flotteste fodbold i Superligaen og ligger tilmed nummer et i rækken.

Så hvorfor i alverden skifte cheftræner?

- Det er, fordi vi holder os til planen. Timingen har vi diskuteret internt. Er det det rigtige tidspunkt? Men det har hele tiden været vores plan. Om vi ligger nummer et eller nummer 12. Det er sådan, vi er som klub, siger den nu forhenværende cheftræner Flemming Pedersen, der i stedet går over i en rolle som teknisk direktør.

Der er en ny mand ved roret i FC Nordsjælland. Foto: Tariq Mikkel Khan

Faktisk er det Flemming Pedersen selv, der har været primus motor for beslutningen om at overlade tøjlerne til Johannes Hoff Thorup.

- Den endelige beslutning er taget af manden med det øverste ansvar. Det er jo Jan Laursen (Sportschef i FC Nordsjælland, red.). Den tekniske direktør kan ikke overtrumfe ham. Men jeg indstiller til sportschefen, at det her er den bedste løsning.

- Med hensyn til kampene så er jeg sikker på, at han vil være en bedre cheftræner i de situationer, end jeg selv er. Det kan jeg sige til mig selv og til dig med overbevisning i stemmen, siger Flemming Pedersen.

Når nu I ligger i pole position til mesterskabet, kunne du så ikke have en drøm om at føre holdet til sejr som cheftræner?

- Der er intet i mig, der drømmer om det. Det handler om ’vi’. Det vigtigste for mig er helheden. Det vil være en endnu større glæde for mig personligt, hvis Johannes og staben kan spille holdet i land, siger Flemming Pedersen

Et unødvendigt pres?

Hvis FC Nordsjællands mesterskabsdrømme skulle glippe, når sidste runde af Superligaen er færdigspillet, vil mange utvivlsomt sætte spørgsmålstegn ved, om det var den rigtige beslutning at skifte træner midt i sæsonen.

Flemming Pedersen vil fremover stadig være til stede under FC Nordsjællands træninger. Foto: Tariq Mikkel Khan

Men det er ikke noget, der bekymrer hos ledelsen i FC Nordsjælland.

- Folk vil mene, at vi får ekstra pres. Men internt føles det ikke sådan. Der er pres i alt. Det er trods bedre at ligge nummer et end nummer otte. Fordi det er så atypisk, det vi gør, så vil den gængse opfattelse være, at det er et ekstra pres, siger Flemming Pedersen.

Manden med den afgørende beslutning, sportschef Jan Laursen, bekymrer sig heller ikke om det ekstra pres.

- Det vil nok være typisk for vores branche, at der vil blive skudt på beslutningen, hvis vi ligger dårligere, end vi gør nu, når sæsonen er slut. Og hvis vi ligger på samme plads, så er der ikke nogen, der stiller spørgsmål ved det. Det accepterer jeg fuldt ud. Det er helt fair at skyde på, hvis det sker, siger han.

Ingen store ændringer

Flemming Pedersen kommer i resten af sæsonen til at være tæt inde omkring holdet. Han vil være der til træning, og under kamp er han med i omklædningsrummet - efter ønske fra den nye træner.

- Jeg ville være rigtig ærgerlig, hvis vi lavede det her skifte og det betød, at Flemming skulle trække sig mere tilbage. Han er så tilpas ydmyg selv, så han spurgte, om jeg synes, han skulle gøre det. Og det synes jeg bestemt ikke, siger Johannes Hoff Thorup.

Johannes Hoff Thorup har efter eget ønske Flemming Pedersen med til træning. Foto: Tariq Mikkel Khan

Flemming Pedersen kommer dog ikke umiddelbart til at kunne ses på bænken under kamp, fortæller han.

- Jeg vil kun være der, hvis Johannes kalder mig ned. Det kommer an på, hvor han synes, jeg gør mest gavn. Vi har aftalt, at det er bedst at være på tribunen. Det giver det bedste overblik, siger han.

Den tidligere cheftræner indrømmer, at han skal vænne sig til ikke længere at være øverst kommanderende på træningsbanen.

- Allerede i går (søndag, red.) skrev vi ud i trænergruppen omkring Superligaen. Kasper Skovgaard, vores fysiske træner, skriver noget, og jeg er hurtig til at svare, hvad vi skal. Men så tænkte jeg bagefter ’nej, Flemming. Det skal du slet ikke svare på. Det er jo Johannes.’ Jeg skal lige vænne mig til det. Trænerstaben og Johannes er vant til at gøre meget selv, så det burde ikke blive et problem, siger han.

Johannes Hoff Thorup adskiller sig fra Flemming Pedersen ved at være mere verbal. Foto: Tariq Mikkel Khan

Man kommer derfor heller ikke til at se de store ændringer i FC Nordsjællands spil.

- Vores ambition er, at det ikke skal kunne mærkes ret tydeligt. Den store forskel er, at det er mig, der laver flere interviews som nu, siger Johannes Hoff Thorup.

- Det er ikke vigtigt for mig at sige 'her kommer jeg'. Men min person er anderledes end Flemmings. Og der vil være noget anderledes i kommunikationen, siger han.

I spillertruppen er man tilfreds med valget af den nye cheftræner, fortæller Kian Hansen.

- Johannes er sindssygt vellidt af alle i spillertruppen. Vi synes kun, det er fedt, at han er blevet chef. Han er en sindssygt god person. Han er varm. Og hans arbejde taler for sig selv på træningsbanen.

- Forhåbentlig giver det os fem-ti procent ekstra. Vi kan måske få nogle flere procenter på, at han er noget mere verbal, end Flemming er, siger anføreren.