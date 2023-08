Har klasse til de største

- Ernest Nuamah kan godt spille for Champions League-klubber, der spiller med efter gruppespillet, siger FCN-cheftræner Johannes Thorup

Nyd ham, så længe han er i Superligaen.

For det varer kun uger før det er slut med at se Ernest Nuamah folde sig ud.

FC Nordsjællands guldfugl leverede på ny en mirakelpræstation mod Brøndby.

Han scorede et sublimt frisparksmål og leverede et oplæg på højeste niveau, da Martin Frese scorede til 3-1 på hovedstød.

- Jeg er klar til at tage næste skridt. Det har jeg været længe, siger Ernest Nuamah, der ikke vil gå ind i spekulationer om, hvor fremtiden skal være.

- Min agent tager sig af den slags ting. Jeg fokuserer på at spille fodbold, siger den 19-årige angriber, der nu står noteret for fire træffere i tre kampe.

Og ja, den unge komet er vokset ud af Superligaen. Med enorm kraft.

Det har cheftræner Johannes Thorup også indset.

Ernest Nuamah scorede et forrygende mål på frispark og leverede et flot oplæg til 3-1. Foto: Kenneth Meyer.

- Jeg planlægger med ham, indtil han ikke er her mere. Men jeg må tilstå, vi er ved at køre nye folk ind. Som I kan se, er Ibrahim Osman en af de nye, siger Johannes Thorup med henvisning til den 18-årige ghaneser, der er det nye stjerneskud i FCN.

Hvor længe Ernest Nuamah fortsætter i FCN, er endnu uvist, men FCN vil tydeligvis gerne have ham med så længe som muligt i forhold til det europæiske eventyr, der begynder i den kommende uge. Her skal det afgøres om FCN kommer i gruppespillet i løbet af de kommende uger.

Ernest Nuamah kan være med til at sparke FCN i et europæisk gruppespil, inden han smutter.

- Ernest er med på flyet til Rumænien (onsdag, red.). Vi vil gerne holde truppen så langt som muligt i forhold til de europæiske kampe.

- Det, der imponerer mig mest med Nuamah er, at han kan holde 90 minutter. Han er på banen, når tingene skal afgøres.

FC Nordsjælland vendte 0-1 til 3-1 på 45 minutter. Foto: Kenneth Meyer.

- Det er nok derfor, der er klubber fra øverste hylde, der kigger på ham, siger Johannes Thorup, der pointerer, at Nuamah ikke bliver sparet, fordi han står foran et stort salg.

- Det er den risiko, der er i fodbold. Vi kommer ikke til at spare ham. Han er også indstillet på at spille så meget som muligt.

- Ernest har enormt potentiale. Han er meget ydmyg og arbejder med målrettet. Jeg kan godt se ham spille for en klub, der spiller for en Champions League-klub, der spiller videre fra gruppespillet, siger Johannes Thorup

Sportsdirektør Jan Laursen sidder med afgørelsen, når Nuamah skal sælges. Han slår fast, at interessen for ham er massiv.

Jan Laursen erkender, at interessen for Nuamah er meget stor. Han er væk fra Superligaen inden månedens udgang. Foto: Tariq Mikkel Khan.

- Der er ikke så mange, der kan være med på det niveau. Der er stor efterspørgsel. Vi har ramt et niveau, hvor der i dag er mange store klubber fra Europa for at se på.

- Det kan være forstyrrende, men det viser også, hvor interessante, vi er, siger Jan Laursen og slår fast:

- Jeg vil ikke diskutere økonomi. Det handler om, at det skal være det rigtige sted. Det handler ikke kun om penge for os.

- Kommer der noget, vi ikke kan sige nej til, må vi forholde os til det. Jeg forventer vi stiller med samme hold torsdag, siger han.