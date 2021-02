Hemmelig forstærkning i FC Nordsjælland

De hentede Victor Jensen ind på en lejeaftale sidst i det netop overståede transfervindue, men det var ikke den eneste spiller, der skiftede til FC Nordsjælland på sidstedagen i transfervinduet.

For det viser sig, at man også handlede ind i Finland. Den transfer er dog aldrig blevet meldt ud fra FC Nordsjællands side, men fremgår af FC Ilves' hjemmeside, altså spillerens nu tidligere klub.

Her fremgår det, at Maksim Stjopin efter lange overvejelser har valgt at flytte til Danmark og FC Nordsjælland, fordi det er en mulighed, han ikke ville gå glip af. Han er især tiltrukket af, at unge spillere får chancen på førsteholdet.

- Jeg tænkte på, om det var for tidligt at rejse til udlandet, men sådan en mulighed bør man ikke gå glip af. Mine forældre opfordrede mig først til at blive i Finland, men til sidst valgte vi denne løsning. Faktisk havde jeg allerede for et par år siden en mulighed for at flytte til udlandet, men der var jeg ikke klar, siger Maksim Stjopin til FC Ilves' hjemmeside.

Ifølge det finske fodboldforbund, der bringer en artikel om finske spillere i FC Nordsjælland, rejser Maksim Stjopin om en uges tid til Farum og FC Nordsjælland, hvor han bliver en del af en finsk kvintet.

Det danske mandskab har allerede de finnerne Leo Walta, Tony Miettinen og Oliver Antman i klubben, og nu skal Maksim Stjopin altså se, om han kan få et gennembrud i FC Nordsjælland. Stjopin kan spille alle de offensive pladser og fylder 18 år i april. Af Transfermarkt fremgår det, at han starter på FC Nordsjællands U19-hold.

Ifølge FC Ilves' hjemmeside vandt FCN kampen om talentet i hård konkurrence med flere andre klubber. Det offensive talent scorede to gange i tre ligakampe på førsteholdet i 2020, mens det også blev til en håndfuld scoringer for reserveholdet.

Foruden de to tilgange solgte FC Nordsjælland Noah Crone og Mikkel Rygaard i transfervinduet.

