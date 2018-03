Hjulmand drømmer stort i FCN: 'Jeg vil stå med pokalen igen'

Stadion: Right to Dream Park, Danmark

16:00 FC Nordsjælland - FC Midtjylland Superligaen Stadion: Right to Dream Park, Danmark Dommer: Michael Tykgaard

Kasper Hjulmand har en drøm, og alle i FC Nordsjælland deler den med ham.

Han vil gå rundt på kunstgræsset med mesterskabstrofæet i sine hænder og smile over, at de gjorde det. Og gjorde det på deres måde.

Med spillere som de selv uddannede på den nordsjællandske talentfabrik og gjorde så gode, at de var bedre end alle andre.

Det er drømmen i Kasper Hjulmands hoved, og den gennemsyrer hverdagen på Right to Dream Park, som det lokale stadion i Farum nu meget passende hedder.

– Det er derfor, at vi er her, og det er helt klart det, jeg drømmer om. I sidste ende handler fodbold om at stå med trofæer, og det er den allerstørste motivationsfaktor.

– Og selvfølgelig husker jeg den aften, da vi blev mestre i 2012. Jeg er megadrevet af at stå med et trofæ igen på et tidspunkt. Jo før, jo bedre, siger Kasper Hjulmand til Ekstra Bladet.

Sådan så det ud, da FC Nordsjælland havde guldfest i 2012. Foto: Lars Poulsen

FCN-bossen har netop overstået det første af to træningspas på en ganske almindelig arbejdsdag i Farum. Det er i hverdagen, at guldet skabes plejer han at sige, og hans entusiasme på træningsbanen er stor.

Med fagter og klar stemmeføring styrer han den presspiløvelse, som skal sidde lige i skabet til søndagens storkamp mod FC Midtjylland.

- Stop! råber han, da Ernest Asante går forkert ind i presset.

- Lad os tage den igen, lyder den 45-årige træners instruktion, og denne gang forstår ghaneseren, hvad Hjulmand ønsker.

Det gør de fleste af de andre på banen også.

I årevis er de blevet trænet i FCN-stilen, og det er derfor, at en fyr som 17-årige Mikkel Damsgaard eksempelvis kan gå direkte ind på Superliga-holdet og sætte et aftryk.

- Det vigtige for folk at forstå er, at det er et maraton. Der ligger mange års systematisk arbejde bag. Vi brænder for at være bedst til talentudvikling i Danmark og se, hvor dygtige spillere vi kan lave.

- Når de kan i Spanien og Holland, hvorfor kan vi så ikke i Danmark? Vi lever i et land, hvor vi har alle forudsætninger for at lave toptalentudvikling, og det vil vi forsøge, siger Kasper Hjulmand, der som træner på førsteholdet har fået de første afkast på det ekstreme talentfokus:

- Vi begynder at se noget, men jeg tror, at modellen bliver endnu stærkere om to-tre år. Vi tror på, at vi kan lave endnu bedre spillere, når vi kigger ned igennem vores system.

Mathias Jensen (tv.) er netop blevet kåret til årets talent, mens Kasper Hjulmand snuppede titlen som årets træner. Foto: Bo Amstrup/Scanpix 2018

Nogle tror, at FC Nordsjælland ønsker at udvikle spillere, sælge dem og skabe en forretning med plus.

Det ønsker de også, men visionen er at kæmpe med helt i toppen af dansk fodbold og spille europæisk fodbold med egenudviklede spillere.

Og hvis nogen fortæller Hjulmand eller nogle af de andre på fodboldfabrikken, at det ikke kan lade sig gøre, er det ifølge FCN-træneren helt perfekt.

- Det er bare endnu mere benzin til drømmen, siger Kasper Hjulmand, der får en ekstra personlig tilfredsstillelse, når han ser FC Nordsjælland vinde med egne spillere:

- Jeg kan mærke, at jeg er ved at blive en gammel sag, som begynder at lede efter meningen med livet og med det, jeg laver. Her har vi nogle grundlæggende værdier og en vision, som giver mening for mig.

- Det vigtigste er altid at vinde, men hvis succesen er bygget op over lang tid og har krævet meget arbejde, så nydes den bedre, end hvis det er noget, du har købt dig til. Det giver en enorm glæde og en fællesskabsfølelse.

Der har været meget at juble over for de unge FCN-drenge i denne sæson. Foto: Tariq Mikkel Khan/Scanpix 2018

Klubber som PSV Eindhoven, Ajax og Stuttgart har vist vejen og inden for de seneste år vundet mesterskaber med unge hold med mange egenproducerede spillere.

Det er en motivationsfaktor. Ligesom FC Barcelona er det, når de henter en titel med otte La Masia-spillere på banen. Aktuelt ligger FC Nordsjælland syv point efter Brøndby og FC Midtjylland, men de kigger opad i tabellen forud for mødet med midtjyderne.

- Det ligger i vores natur. Det drejer sig om at forbedre den position, du er i, og kampen mod Midtjylland er en mulighed for os for at få skrællet noget af deres forspring.

- Der er en stor belønning ved at vinde den kamp, og det kunne være sjovt, hvis vi fik stukket snuden ind i topstriden på et tidspunkt, siger Kasper Hjulmand, hvis mandskab ikke oplever samme tunge ydre pres som klubber som FCK og Brøndby, men til gengæld har et stort indre pres for at vinde noget.

- Man skal være ambitiøs. Når vi siger, at vi går efter at vinde noget på et tidspunkt, så er det så hurtigt som overhovedet muligt. Det sætter standarden for hverdagen.

- Det er min opgave at få sat det pres på spillerne og sørge for, at ambitionsniveauet er så højt, så det, vi laver hver eneste dag på træningsbanen, er topkvalitet. Og jeg kan mærke, at noget brænder i os. Vi vil vinde noget, siger Kasper Hjulmand.

