Hjulmand efter pludseligt farvel: - Det er da pissesvært

- Det er fint, det her, og jeg synes, at timingen er helt okay, siger Hjulmand til Ekstra Bladet

Der var uden tvivl en del af ham, der gerne ville være fortsat.

Og det har ikke været nogen nem beslutning for Kasper Hjulmand at slippe ’sit hold’, men det var det rigtige at gøre.

For Kasper Hjulmand, for hans afløser, Flemming Pedersen, og først og fremmest for FC Nordsjælland.

- Det er da pissesvært træde ud i svinget, når man nærmer sig opløbet og kan se målstregen. Men det er fint, det her, og jeg synes, at timingen er helt okay.

- Men det er klart, at var vi ikke kommet i top-6, så var det heller ikke sket, siger Kasper Hjulmand til Ekstra Bladet.

Det har i flere måneder været kendt, at denne sæson blev hans sidste i Farum-klubben. Og hans afløser har også været på plads i et stykke tid.

Nu er skiftedagen blevet rykket frem som en direkte konsekvens af kvalifikationen til mesterskabsspillet.

Kasper Hjulmand stopper før tid som træner i FC Nordsjælland. Timingen er den rigtige, mener man i FCN, der vil give Flemming Pedersen de bedst mulige forudsætninger. Foto: Lars Poulsen

Kasper Hjulmand har i løbet af de seneste måneder været i løbende dialog med sportschef Carsten V. Jensen og klubejer Tom Vernon om, hvordan overdragelsen bedst kunne foregå.

Trioen fandt frem til, at timingen nu var rigtig.

- Vi har set på, hvad der kunne være af fordele og ulemper ved at gøre det nu og nåede frem til, at dette var tidspunkt, siger Hjulmand og afviser i samme moment, at der skulle være drama at hente i trænerskiftet i Farum:

- Der er sikkert nogle, der har alle mulige bagtanker. Om enten jeg skulle være sur, eller om de er sure. Om der er et eller andet.

- Men der er ikke noget at hente. Der er ingen dramatik, og det her er noget, vi har gjort sammen. Alle parter har klubben stående først, og denne måde at aflevere tingene på har vi det godt med.

Kasper Hjulmand vendte tilbage til FC Nordsjælland i 2016 i forbindelse med Tom Vernons overtagelse.

Den ombejlede træner fortsætter som konsulent i klubben sæsonen ud og skal blandt komme med sine tanker om det ambitiøse projekt i en rapport til klubejeren.

- Tom kunne godt tænke sig, at jeg gav feedback på min tid. Det kunne være svært, hvis jeg havde hovedet nede i turneringen.

- Nu får jeg mulighed for at kigge på det store billede. Jeg skal give en tilbagemelding på, hvordan jeg ser projektet udvikle sig, og hvad der kan være afgørende for fremtiden, siger Kasper Hjulmand, der for tredje sæson i træk skaffede FC Nordsjælland en plads i mesterskabsspillet.

Nu bliver det så op til Flemming Pedersen at se, om han kan gentage sidste sæsons bronzemedaljer.

Han sidder første gang på bænken med titel af cheftræner, når FC Nordsjælland lørdag møder FC Midtjylland i Herning.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kasper Hjulmand kommer ikke til at mangle tilbud. Foto: Jens Dresling

'Jeg skal nok til at tage telefonen'

Rygter er der masser af, men Kasper Hjulmand har fortsat ikke afgjort, hvor hans trænerkarriere fortsætter efter sommerferien.

- Først og fremmest skal jeg nok til at tage telefonen for at finde ud af, hvad der skal ske. Jeg synes ikke rigtig, at der har været tid til sådan noget de seneste måneder.

- Jeg har ikke kunnet mærke efter, men nu får jeg lidt tid til at finde ud af, hvad jeg skal, siger den nu tidligere FCN-træner, der tilbage i januar var tæt på et skifte til Anderlecht.

Belgierne ville have ham, men havde så travlt med at få præsenteret en ny træner, at FC Nordsjælland ikke fik mange timer til at overveje sine muligheder.

Det var med pistolen for panden, og da FCN ikke straks slap Hjulmand, gik jobbet i Bruxelles-klubben i stedet til Fred Rutten.

Det var en skuffelse for Hjulmand, men han er ikke bitter over, at han ikke i denne omgang fik chancen for at afprøve trænertalentet i en udenlandsk storklub:

- Jeg respekterer, hvad det er bedst for klubben. Jeg har sørget for at gøre alt, hvad jeg kan for klubben, og har kørt på efter den her Anderlecht-ting.

Kasper Hjulmand har en gang tidligere været i udlandet. Tilbage i sæsonen 2014/15 var han i Bundesliga-klubben Mainz 05.

Hjulmand stopper som FCN-træner

Se også: Schweizisk stopper i blackout: Det var det værd

Se billederne: Eriksens og Spurs' nye stadion indviet

Super-managers bedste råd: Tippet de fleste overser