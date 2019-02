Hjulmand: Jeg følger hver eneste Anderlecht-kamp

Frank Arnesen er lige nu teknisk direktør i Anderlecht, og tidligere har den belgiske storklub haft danske spillere som Morten Olsen, Per Frimann, Kenneth Brylle og Henrik Andersen løbende rundt på Constant Vanden Stock Stadion. Anderlecht har dog aldrig haft en dansk cheftræner.

Det kunne klubben have fået i januar, hvor Kasper Hjulmand var tæt på at skrive under på en aftale. FCN-træneren rejste til Belgien i håbet om at vende hjem til Danmark med en underskrevet kontrakt i kufferten, men det skete som bekendt ikke.

Fred Rutten endte med at få tjansen, men Hjulmands navn er stadig brandvarmt i Anderlecht, og der spekuleres i, at hollænderen mere eller mindre bare holder sædet varmt til Hjulmand, så han kan overtage til sommer.

Belgiske Het Nieuwsblad bringer onsdag et stort interview med Kasper Hjulmand, og han gør ikke meget for at nedtone flirten.

- Eftersom jeg var meget tæt på at komme til Anderlecht, forsøger jeg at følge hver eneste af klubbens kampe. Hvis min kalender ikke tillader det, ser jeg højdepunkter via Wyscout. Men jeg følger også andre belgiske hold - især Gent, hvor min landsmand Jess Thorup gør et godt stykke arbejde, siger Hjulmand til den belgiske avis og fortæller, hvor tæt han var på at blive Anderlecht-træner i januar:

'Jeg var meget skuffet'

- 5. januar var jeg i Bruxelles for at tale med Michael Versucheren og Frank Arnesen. Jeg nåede til enighed med Anderlecht, men hvad er det værd, når klubberne ikke kan blive enige? Anderlecht kontaktede FC Nordsjælland lørdag for at købe mig fri, men Nordsjællands bestyrelse kunne ikke mødes før søndag eftermiddag.

- Da havde Anderlecht allerede ansat Fred Rutten. Jeg var meget skuffet, for jeg var virkelig opsat på at blive træner for Anderlecht.

Fred Ruttens virker til at være dead man walking, da hans aftale med Anderlecht kan termineres til sommer. Martin Meissner/AP Images

Kasper Hjulmand vil ikke spekulere i, om han i stedet bliver Anderlecht-træner til sommer, når han forlader FC Nordsjælland.

- Jeg håber virkelig ikke, at Fred Rutten mislykkes i Anderlecht. Jeg er kollegial og håber, han får en stor sæson. Hvor min fremtid ligger er endnu uklart, siger han.

FCN-træneren lægger ikke skjul på, at den type fodbold, han praktiserer i Farum med sit purunge FC Nordsjælland-mandskab, vil blive taget med til Belgien og Anderlecht, hvis det er der, fremtiden ligger.

- Klubben (Anderlecht, red.) har den rigtige identitet - at spille flot og poleret fodbold. Jeg ser af og til hold, der ikke ved, om de skal forsvare eller angribe, men sådan er det ikke i Anderlecht. Med mig som træner er det også meget enkelt - en træner skal bringe det, fansene vil se. Til de fans, der buher, når bolden bare spilles rundt, siger jeg.

- Jeg stillede for nyligt op med blot en forsvarsspiller i en kamp mod Hobro. Den idé fik jeg af Pep Guardiola, fordi en træner aldrig bør være bange for at eksperimentere.

- Vi skal turde bryde igennem de klassiske tænkningsmønstre - at man kun kan vinde en kamp, hvis man har robuste forsvarsspillere. Nogle eksperter har erklæret mig for vanvittig, og så siger de; "Hjulmand foregiver at træne FC Barcelona". Men det har jeg ikke noget imod.

Anderlecht er efter 27 kampe på en skuffende sjetteplads i den belgiske liga. Fred Rutten har blot formået at vinde to kampe i spidsen for klubben.

