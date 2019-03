Hjulmand stopper som FCN-træner

FC Nordsjælland meddeler, at man er blevet enige med Kasper Hjulmand om et stop her og nu

Kasper Hjulmand er fortid som cheftræner i FC Nordsjælland.

I stedet kommer Flemming Pedersen til at stå i spidsen for klubben i forårets mesterskabsspil. Det skriver FC Nordsjælland på sin hjemmeside mandag.

Det var allerede besluttet, at Flemming Pedersen skulle overtage trænerposten i Farum-klubben, men nu er trænerskiftet blevet fremrykket med nogle måneder.

Kasper Hjulmand meddelte i januar, at han ikke ville forlænge sin aftale med nordsjællænderne. Det skete kort efter, et skifte til Anderlecht var gået i vasken.

FC Nordsjælland har under Hjulmands ledelse været stærkt spillende i foråret og kvalificerede sig til mesterskabsspillet. Og netop kvalifikationen til mesterskabsspillet er en væsentlig årsag til, at trænerskiftet fra Hjulmand til Pedersen gennemføres nu.

– Det har været et spørgsmål om at finde den rette balance og timing. Vi synes, at Kasper i dette forår, via kvalifikationen til mesterskabsspillet, tydeligt har understreget og bevist, hvorfor det var så vigtigt for klubben at have ham til at lede holdet i den periode, vi lige har været igennem.

- Kasper sender nu stafetten videre til Flemming på bedste vis via fantastisk trænerarbejde. Nu kan vi angribe et slutspil, hvor vi har alt at vinde, og ambitionen må være at gøre det bedre end i sidste sæsons slutspil, hvor vi fik to sejre og tre uafgjorte i ti kampe.

- Lige nu er derfor et godt udgangspunkt for at starte på det nye kapitel. Det synes både vi, Kasper og Flemming, siger sportschef for Superliga-holdet Carsten V. Jensen.

Det bliver Flemming Pedersen, der overtager tøjlerne i FC Nordsjælland. Foto: Ritzau Scanpix

Flemming Pedersen står nu for træningen, mens Kasper Hjulmand fortsætter på konsulentbasis i resten af sæsonen.

Han skal blandt andet en tur til Ghana for at besøge Right to Dream-akademiet og udarbejde en rapport.

Kasper Hjulmand har været omkring ti år i klubben og været med til at vinde et mesterskab og to pokaltitler.

– Det føles underligt at træde ud af løbet lige før det sidste sving inden opløbet. Men det her var blevet sindssygt svært uanset hvornår og hvordan, vi havde gjort det, for klubben og stedet betyder så meget for mig.

– Jeg ser ikke det her som et farvel til Right to Dream og FC Nordsjælland. Det er på gensyn, for vores spor kommer til at krydses igen.

- Jeg føler kun taknemmelighed til klubben og Tom Vernon for at tage sig godt af mig igen, da jeg vendte tilbage for tre år siden, siger Kasper Hjulmand.

