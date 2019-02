Hjulmands rådgiver: - Kasper har ikke talt med konkrete klubber

Kasper Hjulmand har lagt sin fodboldfremtid i hænderne på en tidligere målmand.

Den eftertragtede FC Nordsjælland-træner har intensiveret sit samarbejde med agenten Michael Stensgaard med henblik på at finde den helt rigtige klub.

Den 46-årige træner kommer ikke til at mangle jobtilbud, men har helt bevidst overladt alt det indledende arbejde til den rutinerede fodboldagent.

- Jeg har mit fulde fokus på FC Nordsjælland. Det er det vigtigste for mig lige nu. Vi har en drøm om at komme i mesterskabsslutspillet igen, og det kræver alles fulde fokus. Også mit.

- Jeg har siden den mandag med Anderlecht (da Hjulmand fortalte om den glippede mulighed, red.) helt og holdent dedikeret min tid til FCN. Derfor bliver det Michael, der kommer sig til at tage sig af alle henvendelser, der måtte komme, angående min fremtid, siger Kasper Hjulmand til Ekstra Bladet.

Ikke i kontakt med Brøndby

Hans navn er varmt. Både i ind- og udland.

Efter Alexander Zornigers fyring i Brøndby blev Kasper Hjulmand straks nævnt som den oplagte afløser, og der er næppe tvivl om, at Brøndby er interesserede. På Vestegnen anser man ham som den bedste træner med dansk pas.

Men Kasper Hjulmand afviste efter lørdagens 3-1-sejr i Vejle over for TV3 Sport, at han var i kontakt med Brøndby, og Michael Stensgaard bekræfter den udlægning.

Det bliver Michael Stensgaard, der skal hjælpe Kasper Hjulmand i jagten på en ny klub. Foto: Jan Sommer

- Der var en proces med Anderlecht i starten af året, men siden har Kasper ikke talt med konkrete klubber. Og jeg har heller ikke lagt noget konkret på bordet foran ham, som han har skullet forholde sig til.

- Han har et stort ønske om at fokusere på at slutte godt af i FC Nordsjælland, og så står jeg for alt det andet, siger Stensgaard til Ekstra Bladet.

Flere kigger hans vej

Det bliver den tidligere Liverpool-målmands opgave at sortere og koordinere og også forhandle med de interesserede klubber, når det når så langt.

- Kasper har gjort det godt i FC Nordsjælland. Han spiller med et af de yngste hold i Europa, men også hans arbejde med etablerede spillere, da de vandt guld og sølv tidligere, er blevet bemærket. Så det er meget naturligt, at flere klubber kigger hans vej.

- Der er flere, der viser interesse, men det er vigtigt for mig at sige, at vi efter Anderlecht ikke har haft konkrete forhandlinger med nogen. Hvis nogen skriver eller siger noget andet, er det forkert, siger Michael Stensgaard.

Kasper Hjulmands kontrakt med FC Nordsjælland udløber efter denne sæson, og han fortalte efter det mislykkede skifte til Anderlecht, at aftalen med nordsjællænderne ikke ville blive forlænget.

