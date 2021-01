Højt transfer-spil om Superliga-stjerne

FC Nordsjælland har ifølge Kicker takket nej til et bud på seks millioner euro for Kamaldeen Sulemana. Superliga-klubben forlanger angiveligt det dobbelte

18-årige Kamaldeen Sulemana er allerede ved at vokse fra Superligaen.

Interessen for FC Nordsjælland-profilen har for længst spredt sig uden for Danmarks grænser, og ghaneserens næste kontrakt ventes at blive med en klub fra en helt anden kaliber.

Kapløbet om underskriften er i gang, og Bayer Leverkusen har - ifølge Kickers oplysninger - allerede forsøgt at hente den offensive åbenbaring.

Men tyskernes jagt blev i første omgang forgæves, da et bud på seks millioner euro (45 mio. kr) blev afvist i oktober.

Mediet skriver, at FC Nordsjælland kræver det dobbelte, hvis Sulemana skal smutte.

Bolden ligger dermed på Leverkusens banehalvdel, og som Kicker skriver, er kampen om det 18-årige talent blevet et hængeparti for den Ruhr-klubben.

Desværre for tyskerne er Sulemana er ikke sådan at flå ud af Farum ved nemme forhandlinger.

Kometens kontrakt gælder helt til december 2024, og det er angiveligt FC Nordjællands ønske, at man helst ser hans afgang - som synes uundgåelig på sigt - finde sted i sommeren 2022.

