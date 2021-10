I fornemt selskab: Superliga-klub blandt de bedste

Right to Dream, der ejer Superliga-klubben FC Nordsjælland, har udviklet 49 spillere, der aktuelt spiller i en af de 31 største ligaer i Europa. De kommer fra akademierne i Farum og Ghana

I FC Midtjylland har de Guldminen, I FC Nordsjælland vil de formentlig hævde, at de har to: en i Farum og en i Ghana.

Den nordsjællandske klub er storimportør af danske og ghanesiske spillere til udlandet.

I Europas 31 største ligaer er der i øjeblikket 49 spillere, der har fået den primære del af deres fodboldopdragelse enten på akademiet i Farum eller akademiet nord for Accra.

Det viser en opgørelse fra CIES Football Observatory.

CIES' researchgruppe er specialister i at lave alskens fodboldstatistik, og senest har de set på, hvilke klubber der udvikler flest spillere til de 31 største ligaer i Europa.

Tre danske klubber er blandt de 102 på listen: FC Midtjylland, FC Nordsjælland og Brøndby.

Lige nu kan midtjyderne prale af at have 29 spillere i de pågældende ligaer, der som minimum har været tre år i FC Midtjylland mellem deres 15. og 21. år.

Mikkel Damsgaard og Mohammed Kudus spillede sammen på midtbanen i FC Nordsjælland. Nu tørner de ud for henholdsvis Sampdoria og Ajax. Foto: Jens Dresling

Både FC Nordsjælland og Brøndby har udviklet 25 spillere.

Right to Dream-akademiet i Ghana har udviklet 24 spillere, så på den facon kommer den samlede Right to Dream-gruppe op på i alt 49.

Det placerer dem blandt de øverste på listen. De 49 spillere rækker til en delt 13. plads med Feyenoord - lige efter Arsenal og lige foran Paris Saint-Germain.

Det er ikke alle Right to Dream-spillerne, der har været over FC Nordsjælland, men to af de mest markante har: Kamaldeen Sulemana og Mohammed Kudus.

I statistikken tæller de som Right to Dream-spillere, da de ikke nåede at være tre år i FC Nordsjælland, før de blev solgt for store millionbeløb til henholdsvis Rennes og Ajax.

Kamldeen Sulemana blev i sommer Superligaens dyreste spiller, da FC Nordsjælland solgte ham for ca. 150 mio. kr. til franske Rennes. Den 19-årige kantspiller har fået den største del af sin fodboldopdragelse på Right to Dream-akademiet i Ghana. Foto: Jens Dresling

Netop Ajax topper CIES Football Observatorys liste.

81 spillere fra den hollandske storklubs berømte talentskole spiller aktuelt i en af de 31 europæiske ligaer.

Nummer to på listen er ukrainske Shakhtar Donetsk med 75 spillere, mens Sporting, Dynamo Kiev og Dinamo Zagreb deler tredjepladsen med 70 spillere.

FC Nordsjælland er ejet af Right to Dream, og den samlede Right to Dream-gruppe har gode muligheder for at komme endnu længere op på listen i fremtiden.

I 2022 åbner Right to Dream et akademi i Egypten, og dermed får FC Nordsjælland endnu en talentkilde.

CIES Football Observatory har taget udgangspunkt i UEFA's definition af såkaldt hjemmedyrkede spillere.

Det betyder, at en spiller skal have været mindst tre år i klubben mellem sit 15. og 21. år.