Indtager Superligaen: Helt vanvittig formue

Du kan opleve Real Madrid direkte i aften - Se Copa del Rey i Ekstra Bladet+ lige her.

FC Nordsjælland skal ikke frygte at løbe tør for penge.

For klubbens nye ejer, den egyptiske Mansour-familie, er god for så mange milliarder kroner, at den har flere på listen over de rigeste personer i verden.

72-årige Mohamed Mansour, der er bestyrelsesformand i Mansour Group, var ifølge Forbes god for ca. 20,3 milliarder kroner i 2020.

Det indbringer ham en plads som nummer 590 på erhvervsmediets liste over de rigeste mennesker i verden.

Hans brødre Yasseen og Youssef går det også ganske godt. Deres formue vurderes af Forbes til at være henholdsvis ca. 13,5 og 11,7 mia. kroner.

Derfor er investeringen i FC Nordsjælland blot et lille greb i lommen for den stenrige egyptiske familie.

Superliga-klubben frygter dog ikke, at de blot er et lille stykke legetøj, som bliver smidt i skraldespanden, når det ikke er sjovt at lege med længere.

- Mansour-familien har en stor kærlighed til fodbold og tog for fire år siden en strategisk beslutning om at gå ind i fodbold.

- Med den formue har de fleste muligheder været åbne for dem, så vi er ekstremt stolte over, at de fandt vores perspektiv mest interessant, siger den nu tidligere klubejer Tom Vernon.

Hvad sker der nu i FC Nordsjælland? Helt kort betyder ejerskiftet mere af det, vi kender - men i et højere tempo. Mansour Group investerer over en årrække ca. 750 mio. kr., som blandt andet skal bruges på at forbedre faciliteter og setup i Danmark og Ghana og helt nyt akademi i Egypten. Det giver klubben endnu bedre forudsætninger for at skabe et internationalt talentmiljø på højeste klasse. Transferstrategien ændres ikke. FCN skal fortsat leve af at sælge talenter, men efter Jan Laursen har overtaget formandsposten, bliver det med Mikkel Hemmersam som sportslig ansvarlig. Klubben vil fortsat blive drevet ud fra et not-for-dividend princip. Det betyder, at det overskud, som klubben genererer, skal reinvesteres i organisationen. Det kan ikke udbetales som udbytte til investorer eller aktionærer. Vis mere Luk

Englændere har stadig en ejerandel i Right to Dream og fortsætter som direktør i organisationen, men Mansour-familiens ejerandel vil ikke på noget tidspunkt være under 70 pct.

Overtagelsen har ifølge Vernon været undervejs længe.

Der var også andre muligheder, men det stærkeste værdifællesskab fandt Vernon med Mansour-familien og valgte at sælge til dem.

- Right to Dream og FC Nordsjælland er min baby. Det er noget, som er meget værdifuldt for mig og så mange mennesker her.

- Vi har tænkt nøje over, hvem der skulle være vores partner, men som de fleste ting i livet afhang det i sidste ende af mavefornemmelse og kemi, siger Vernon.

Engelske Tom Vernon har været formand i FC Nordsjælland den seneste håndfuld år, men posten overtages nu af Jan Laursen. Foto: Lars Krabbe

Han er trådt et skridt tilbage i Farum-klubben, hvor sportschef Jan Laursen til gengæld træder et frem og bliver ny øverst ansvarlig som bestyrelsesformand.

- Jeg er overbevist om, at Mansour-familie er her for det lange løb, så det er jeg helt rolig ved. Hvis de ønskede et legetøj, havde de købt noget andet.

- Så havde de sikkert taget en Premier League-klub, som jeg er sikker på, at de har haft mulighed for. Vi får en fantastisk ejer i ryggen, som både har kapital og et stort hjerte og en stor hjerne til at hjælpe os med vores planer, siger Jan Laursen.

Egyptere overtager FC Nordsjælland

'Qatar kan ikke bringe mit pis i kog'

Grim skade til dansk stjerne