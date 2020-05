Ingen joke: - Han bliver bedre end Neymar

FC Nordsjælland råder over et talent, der med cheftrænerens ord kan blive bedre end Neymar

Silkeborg (Ekstra Bladet): Det var ikke fordi, Flemming Pedersen bruste over af lykke på grund af FC Nordsjællands sejr over Silkeborg.

Han havde heller ikke fået solstik eller drukket for meget champagne.

Nej, FCN's cheftræner ser ganske enkelt bare et gigantisk potentiale i 18-årige Kamal-Deen Sulemana, der drev dæk med Silkeborg i første halvleg og scorede et drømmemål, som afgjorde fredagskampen.

- Jeg er jævnt tilfreds med kampen, og det føltes forholdsvist komfortabelt, men vi laver for mange boldtab og mangler 10-15 procent i boldomgangen. Det skal vi gøre meget bedre, sagde Flemming Pedersen og fortsatte.

- Så var det måske lidt tilfældigt, at Kofod hamrede føringen ind, men det mål, som Kamal scorede, det var ikke tilfældigt. Det ser jeg hver eneste dag til træning.

Flemming Pedersen er meget begejstret for Kamal-Deen Sulemana. Arkivfoto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

- Han har nogle tydelige spidskompetencer, men hvor stort er potentialet reelt?

- Han kan blive lige så god som Neymar... Nej, det er ikke rigtigt. Han kan blive Neymar plus. Det er ikke nogen joke. Hans teknik og fysik er helt enestående, og de to ting kombineret gav 2-0-scoringen i dag. Hans potentiale er direkte voldsomt, lød det fra Flemming Pedersen, der ikke mener, han har arbejdet med et talent med mere tydelige spidskompetencer

- Han ligger under 3,60 på en 30 meter sprint med stående start. For at sammenligne, så lå Joshua John på 3,69 i samme disciplin. Derudover er han utrolig bevægelig. Nu bliver der talt meget om Mohammed Kudus, men her har vi heldigvis en spiller, der allerede er klar i køen, sagde Flemming Pedersen, der i det hele taget ser meget optimistisk på resten af Superliga-sommeren.

- Jeg har været fræk at sige, at vi er favoritter til at komme i top-seks. Nu kan jeg lige så godt melde ud, at vi går efter bronzen også. Det har jeg talt med spillerne om, og de håndterede presset formidabelt i første kamp efter en lang pause.

FC Nordsjælland ligger p.t. på tredjepladsen á point med AGF, som dog har en kamp i hånden.

