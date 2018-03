Ingen tvivl efter kontroversiel kendelse: 'Der er da mål'

Stadion: Right to Dream Park, Danmark

FC Nordsjælland - Silkeborg IF

01. mar 18:00 FC Nordsjælland - Silkeborg IF

FARUM (Ekstra Bladet): FC Nordsjælland sikrede sig en vigtig sejr på 3-1 over Silkeborg i Superligaen, men et moment blev meget afgørende.

Med godt 20 minutter scorede Nicklas Strunck Jakobsen et kontroversielt mål, som Silkeborg-spillerne protesterede meget over. FCN-angriberen Ernest Asante er dog meget sikker i sin sag.

- Jeg synes, at bolden var inde, men det kan være andre folk har en anden holdning, siger Ernest Asante til Ekstra Bladet.

Silkeborg-målmanden Thomas Nørgaard fik et rødt kort for at tage med hænder udenfor straffesparksfeltet lige inden det kontroversielle mål. Det var udslagsgivende, da kampen stod 1-1, mener hovedpersonen selv.

- Da han stikker hånden ned i lommen, så er jeg nok klar over, at han finder det røde kort frem. Det røde kort var udslagsgivende, og 11 mod 10 er sjældent godt og specielt ikke her. De skabte mange chancer efterfølgende, siger Thomas Nørgaard til Ekstra Bladet.

FC Nordsjælland hentede torsdag tre point. Foto: Jens Dresling

Mikkel Rygaard mener dog, at kampen aldrig burde have været spændende. Midtbanespilleren pointerer, at hjemmeholdet skabte så mange chancer i starten af kampen.

- Jeg har aldrig været med til sådan en vild kamp. Det burde ikke have været spændende i dag. Vi burde have ført næsten 6-1. Jeg synes, at vi har et utal af chancer, siger Mikkel Rygaard til Ekstra Bladet.

Ernest Asante var manden bag 1-0 målet for FC Nordsjælland, og han er rigtig glad for sin egen præstation, hvor Asante i løbet af kampen kom frem til mange store chancer.

- Jeg er rigtig glad for at score i dag, da det er længe siden, at jeg sidst har scoret. Jeg har spillet godt i denne sæson, og vi spiller rigtig godt alle sammen, siger han.

Det var en vigtig sejr for hjemmeholdet, da holdet fra Farum har ambitioner om at spille med i toppen.

- Sejren betyder rigtig meget, da vi gerne vil hægte os på FC Midtjylland og Brøndby, siger Mikkel Rygaard.

FC Nordsjælland er placeret på tredjepladsen med 46 point, mens Silkeborg med tage til takke med en niendeplads og 27 point.

