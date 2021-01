Investorer på vej - klubejer bliver

Tom Vernon afgiver noget af sin ejerandel i FC Nordsjælland, men den engelske klubejer er ikke på vej ud af hverken FCN eller dansk fodbold.

Bold.dk kunne tidligt fredag eftermiddag fortælle, at FC Nordsjælland var på vej til at blive solgt til udenlandske investorer.

Der er, som fodboldsitet skriver, nye investorer på vej ind i klubben, men det betyder ikke en ændring i forhold til den kurs, som Vernon har udstukket den seneste håndfuld år.

Snarere tværtimod.

Klubejeren har længe haft et ønske om at kunne sætte endnu mere fart på udviklingen af sine Right to Dream-drømme, og ifølge Ekstra Bladets oplysninger er de nye investorer enige i, at modellen fortsætter.

FC Nordsjælland har solgt talenter for flere hundrede millioner kroner de seneste år, og det har gjort klubben interessant for investorer. Foto: Lars Poulsen

Den tidligere Manchester United-scout har tidligere afvist adskillige tilbud fra investorer, der var interesseret i at komme ind i FC Nordsjælland.

Han har ønsket en investor, der ville det samme som ham, og derfor bliver der i praksis tale om et partnerskab.

Tom Vernon afviser over for Ekstra Bladet at kommentere salgsrygerne, men understreger, at han ikke på noget tidspunkt har været interesseret i at afhænde klubben.

Han ønsker at arbejde videre med Right to Dream-tanken og udbrede den endnu mere. Det er i det lys, at en ændret ejerstruktur skal ses.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger løfter klubben sløret for de nye planer midt i næste uge.

Tom Vernon ønsker at udbrede Right to Dream-filosofien. Foto: Lars Poulsen

Tom Vernon købte sig i december 2015 ind i FC Nordsjælland, da Allan K. Pedersen solgte klubben til investeringsgruppen Pathway Group.

Vernon er grundlægger af Right to Dream-akademiet, som han i løbet af de seneste over tyve år har arbejdet på at bygge op til et af de allerbedste i Afrika.

Pathway Group lånte penge af investorer i forbindelse med købet af FC Nordsjælland.

Løbende blev der betalt af på lånet, og i sommer valgte Vernon ved hjælp af et favorabelt lån fra Dansk Bank at betale de resterende 55 mio. kr.

Han stod dermed med en ejerandel på 96,25 pct. af Right to Dream Limited, som FC Nordsjælland er en del af.

