Irriteret over afblæst premiere: - Troede, at det var en joke

Den gule bus fra Tybjerg Turisttrafik havde fundet sin plads bag tribunen i Farum, og alle spillere fra såvel FC Nordsjælland og AC Horsens var godt i gang med at klæde om og gøre sig klar til at varme op til sæsonpremieren, da deres kampgejst på et øjeblik blev blæst væk.

Dagens dommer, Mikkel Redder forklarede kort efter Ekstra Bladet hvorfor.

- Halvanden time før kick off er vi ude at vurdere bane- og stadionforhold. Vi får en melding fra FC Nordsjællands sikkerhedschef om, at der er nogle skilte oppe i toppen af tribunen, der er ved at løsrive sig fra skruerne, så de er bange for sikkerheden for tilskuere, spillere og alle andre aktører omkring kampen.

- Så kan vi jo bare ikke spille. Vi bakker fuldstændigt op om det. Sikkerheden først. Sådan vil det altid være, siger Mikkel Redder.

Dagens kamp #FCNACH er desværre aflyst pga. vindforholdene i Farum. Det er sikkerhedschefens og dommerens vurdering, at der er risiko for at skilte kan rive sig løs under de kraftige vindstød, og derfor kan kampen ikke afvikles af hensyn til spillere og publikum. #sldk — FC Nordsjælland (@FCNordsjaelland) February 16, 2020

Der var selvsagt respekt for beslutningen i begge lejre, men humøret var til gengæld borte med blæsten.

- Det er pisseærgerligt, for vi har arbejdet frem mod sæsonpremieren længe. Men nogle gange må man bare sætter sikkerheden først, lød det med et skuldertræk fra den 19-årige midtbaneprofil, Mikkel Damsgaard.

Sammen med holdkammeraterne fra FCN er han mere end opsat på at gøre det, som klubben har formået så mange gange før, nemlig i foråret at sikre sig en kamp i Superligaens slutspil.

- Det er et rigtigt spændende forår, hvor vi skal jagte Top 6 og tror rigtigt meget på det. Så vi har glædet os meget til at komme i gang og set frem til at lægge ud med tre point i dag.

Talentfulde Mikkel Damsgaard var meget opsat på at indlede sin sidste halvsæson for klubben. Foto: Jens Dresling

For Mikkel Damsgaard har foråret fået en helt særlig betydning efter nyheden om, at han til sommer skifter til italienske Sampdoria.

- Det er klart, for FCN har betydet meget for mig, så jeg vil rigtigt gerne slutte godt af med et godt halvår.

Horsens-træner Bo Henriksen var ikke mindre ærgerlig.

- Jeg er sindssygt skuffet og ærgerlig over det. Man ved aldrig med vejret i februar, men at kampen skulle aflyses på grund af fare, det havde vi ikke set komme. Spillerne begyndte da også at grine, da jeg sagde det til dem. De troede, at det var en joke, sagde han til Viasat, før han hoppede i bilen.

- De er vildt skuffede. Vi har jo forberedt os minutiøst til denne kamp i seks uger, og så skal vi vente en uge mere på at komme i gang. Det er pisseirriterende, siger han – også med adresse til, at forårsprogrammet nu bliver endnu mere komprimeret.

En problematik, som også forsvarsspiller Michael Lumb adresserede overfor ritzau:

- Det bliver et sammenpresset program, for vi har også en pokalkamp mod Silkeborg, vi skal tænke på, så det er ærgerligt, at vi ikke kunne gennemføre kampen mod FC Nordsjælland.

Et tomt stadion i Farum skulle have været rammen om en sæsonpremiere, men af sikkerhedsmæssige grunde måtte kampen afblæses. Foto: Niels Christian Vilmann/ Ritzau Scanpix

