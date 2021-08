Iskold 17-årig: - Han er den bedste!

Andreas Schjelderup var ikke i tvivl om, at han ville score på straffesparket.

Alligevel var den 17-årige nordmand i mandagens kamp mod Vejle klar til at forære et straffespark til holdkammeraten Mohamed Diomande for at få ham i gang med målscoringen.

Den afrikanske 10'er sagde ja tak til bolden, men måtte noget slukøret aflevere den igen.

Fra FC Nordsjælland-bænken kom der kontraordre, og anfører Kian Hansen blev budbringer. Han fortalte Diomande, at han bare havde at aflevere bolden tilbage til Schjelderup.

Det gjorde han så uden alt for meget brok, og Schjelderup bragte kort efter FC Nordsjælland foran 2-0 i kampen, der endte 3-1 til hjemmeholdet.

Hans anden scoring på straffespark i denne sæson.

Andreas Schjelderup med nummer 32 er ny straffesparksskytte i FC Nordsjælland. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

- Vi råbte på Schjelderup, fordi han er nummer et på listen, og så tog Kian lige affære. Ellers har vi ikke noget imod, at spillerne selv tager ansvar.

- Hvis Schjelderup og 'Dio' finder ud af, at 'Dio' gerne vil sparke, så er det fint men mig, men 'Dio' har brændt et par gange til træning, så vi følte, at vi var nødsaget til lige at tage ansvaret her, sagde FC Nordsjælland-træner Flemming Pedersen, der ikke har noget problem med at lade en 17-årig være straffesparksskytte:

- Næ, hvis den 17-årige er den bedste. Han er af natur helt cool og har en enorm stærk mentalitet. Han er så kold, iskold.

Andreas Schjelderup havde bragt FC Nordsjælland i front allerede i det tredje minut og blev dobbelt målscorer knap halvvejs inde i første halvleg.

Med sin raffinerede teknik, hvor han kun kigger på målmanden og slet ikke på bolden, snød han Alexander Brunst i Vejle-målet.

Andreas Schjelderup var sikkerheden selv fra straffesparkspletten. Foto: Claus Bech

- Det var iskoldt, sagde Schjelderup med et smil og fortalte, at han har skabt sin egen stil ud fra, hvad han har afluret fra straffesparkseksperter som for eksempel italienske Jorginho:

- Jeg har set mange forskellige, men prøvet at lave min egen version, og den fungerer også.

- Det handler om at se på målmanden. Tager han det første skridt, sparker jeg den ind i den anden side. Og hvis han ikke tager et skridt, er det bare at sparke den hårdt ind nede i hjørnet.

- Det lyder nemt…

- Ja, lidt, sagde den norske U19-landsholdsspiller, der var tæt på at score hattrick i anden halvleg.

Desværre for ham stod holdkammeraten Daniel Svensson i vejen.

- Jeg tror, at den var gået ind i hjørnet, så det var uheldigt. Men det vigtigste var, at vi tog tre point i dag. Jeg er vældig glad for to mål og de tre point, sagde Superligaens køligste teenager efter 3-1-sejren over Vejle.

Andreas Schjelderup er nu oppe på tre sæsonscoringer for Superligaens nummer fire.