Kæmpe ændring hos Superliga-topholdet

Der sker store ændringer i struktureringen af superligaklubben FC Nordsjællands ledelse.

Klubben går fra at have en sportsdirektør til tre sportschefer med hver deres område, og samtidig skifter klubben bestyrelsesformand.

Det oplyser FC Nordsjælland på sin hjemmeside.

Den mangeårige FCN-boss Jan Laursen træder tilbage som bestyrelsesformand, fordi han skal hellige sig jobbet som sportschef i klubben. Frem til januar sidste år var han sportsdirektør i klubben. Det job har han med et par års pause undervejs varetaget siden sommeren 2006.

- Det har været en stor ære at være bestyrelsesformand for den klub, som jeg har delt over halvdelen af mit liv med, og jeg har lært meget det seneste halvandet år.

- Men det er også blevet meget klart for mig, at jeg har brug for at være tæt på mennesker i min dagligdag og kunne bruge mine spidskompetencer der, hvor de gør den største forskel, siger Jan Laursen.

I stedet bliver det medejer Tom Vernon, der overtager posten som bestyrelsesformand. Den tjans har han også tidligere bestredet.

Efter lidt over halvandet år som sportsdirektør for superligaklubben overgår Mikkel Hemmersam også til en af de tre roller som sportschef. Han får klubbens akademi som ansvarsområde.

Klubben jagter desuden en sportschef for sit kvindehold, der ligeledes spiller i landets bedste række.