Kæmpe million-gevinst på vej til Superliga-klub

FC Nordsjælland fik ’kun’ 35 mio. kr. for Stanislav Lobotka, da han i sommeren 2017 blev solgt til Celta Vigo i Spanien.

Men de kloge købmænd i FC Nordsjælland sikrede sig samtidig en videresalgsklausul på midtbanespillen. Og den ser ud til at give jackpot meget snart.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skal FC Nordsjælland have 25 procent i videresalg af beløbet udover det, som Celta Vigo betalte for ham.

Og det betyder, at millionerne snart vil rulle ind i Farum.

Stanislav Lobokta fra tiden i FCN. Han blev solgt for 35 mio. kr. Nu ruller et tilsvarende beløb ind i FCN, når han bliver solgt til Napoli. Foto: Jens Dresling.

Aktuelt meldes Napoli stærkt interesseret i midtbanespilleren. De er tilmed så langt fremme, at der er forhandlinger i gang. Og italienerne er parate til at betale et beløb i niveauet 170 mio. kr. for den slovakiske landsholdsspiller.

Hvis det bliver en realitet, vil FC Nordsjælland score et beløb i niveauet 33-34 mio. kr.

Herfra skal dog trækkes et endnu ukendt beløb til den 25-årige midtbanespillers klub i Slovakiet, Trencin.

Men det bliver formentlig ikke så enkelt som det her fremstilles for FC Nordsjælland at få pengene fra Celta Vigo. Og de kommer med sikkerhed ikke på én gang.

Når handlen er bekræftet, skal FCN i gang med dialogen med spanierne for at få udbetalt millionerne. De mange millioner kan sagtens ende med at blive udbetalt over flere år.

Stanislav Lobotka drømmer om at spille Champions League. Det går i opfyldelse, når han skifter til Napoli. Foto: Lars Poulsen.

Vil spille Champions League

Ekstra Bladet mødte Stanislav Lobotka i september 2018 i forbindelse med vikarlandsholdets kamp mod Slovakiet. Her lagde midtbanespilleren ikke skjul på, hvad der var målet for fremtiden.

- Det er klart, at alle, der spiller i Celta, vil gerne prøve kræfter med en endnu større klub i Europa. I fodbold vil du gerne spille Champions League. Det er også min drøm, fastslår han.

Den drøm kan gå i opfyldelse, hvis han her i januar-vinduet skifter til Napoli, der har kvalificeret sig til 1/8-finalerne i Champions League.

Stanislav Lobotka var ikke med i truppen hos Celta Vigo i søndagens kamp mod Osasuna, fordi han har været præget af de igangværende forhandlinger med Napoli.

FC Nordsjælland ønsker ikke at udtale sig, så længe et salg af Stanislav Lobotka ikke er bekræftet.

