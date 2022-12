Kæmpe skifte på trapperne: Alt er op til FCN-kometen

FCN forventer helt sikkert mere end ti plus fem mio. euro for Andreas Schjelderup, men det kan blive vanskeligt at trække handlen op på et højere niveau, hvis ikke der melder sig andre end Benfica på banen

Det er et spørgsmål om tid, hvornår Superligaens topscorer, 18-årige Andreas Schjelderup, bliver solgt fra FC Nordsjælland.

Benfica har allerede haft en forhandlingsdelegation i Danmark for at tale nærmere med Superligaens tophold om en mulig transfer.

Og hvis tingene falder i hak mellem parterne, kan en handel være en realitet i løbet af de kommende to uger, som Ekstra Bladet forstår det.

Andreas Schjelderup har scoret ti mål og er topscorer i Superligaen. Et skifte til Benfica kan ske i løbet af et par uger. FC Nordsjælland vil helt sikkert kæmpe for skiftet først sker til sommer. Foto: Jens Dresling.

Andreas Schjelderup har potentiale til at blive Superligaens dyreste spiller.

For i en alder af 18 år er han længere fremme end mange af dem, han kan sammenlignes med.

Men hvis han skal slå Kamaldeen Sulemana-handlen, der ramte 150 mio. kr., kræver det, at en af de største europæiske topklubber kommer på banen. I tilfældet med Kamaldeen blev prisen presset op, fordi både Ajax og Manchester United var blandt bejlerne.

Men selv hvis en europæisk storklub kommer på banen, er det langtfra sikkert, at Schjelderup vil være interesseret i et skifte, fordi han er skruet sådan sammen, at han ikke bare skifter til, hvem som helst.

Han vil kun til en klub, der kender ham og har fulgt ham gennem længere tid. Sådan var det med Sevilla sidste sommer, hvor et salg kollapsede. Og sådan er det i sandhed også med Benfica, der har fulgt nordmanden meget tæt gennem mere end ét år.

Udover Schjelderups egen vurdering, bliver tidspunktet for skiftet og økonomien meget afgørende.

75 mio. kr. har portugisiske medier meldt prisen plus 37,5 mio. kr. i bonus. Altså en samlet pris på 112,5 mio. kr.

Andreas Schjelderup er blevet fulgt tæt af Benfica gennem mere end ét år. Foto: Jens Dresling.

Når man kender FC Nordsjællands evner til at sælge spillere, så vil det ikke være en pris, som sportsdirektør Jan Laursen stiller sig helt tilfreds med. Der er potentiale for en større transfer for Superligaens topscorer.

Den portugisiske storklub har gjort hjemmearbejdet særdeles grundigt.

Klubbens scouts har gennem det seneste år fulgt ham tæt. Og inden for de seneste måneder har en af klubbens direktører været på besøg i FC Nordsjælland for at tale om et køb af Schjelderup.

Samtidig har klubbens manager, Roger Schmidt, intensivt fuldt den norske komet gennem flere år.

Og netop de faktorer taler for, at en handel kan falde på plads. For i modsætning til mange andre talenter skal den 18-årige nordmand som sagt vide, at klubben har fulgt ham længe og derved har en klar plan for hans fremtidige karriere.

Andreas Schjelderup er blot 18 år, men er længere fremme end Kamaldeen Sulemana, der blev solgt for 150 mio. kr. Hvis Schjelderup skal ramme samme pris, kræver det nok, at en af de største europæiske topklubber kommer på banen. Foto: Lars Poulsen.

FC Nordsjællands sportsdirektør Jan Laursen vil helt sikkert forsøge at presse citronen for sin guldfugl.

Men han vil også kæmpe intensivt for, at skiftet først sker til sommer.

Jan Laursen har ved flere lejligheder slået fast, at det handler for FC Nordsjælland om at holde sammen på truppen, fordi mesterskabet er inden for rækkevidde.

Derfor kan en del af forhandlingen blive, at Schjelderup først skal tiltræde i den portugisiske storklub til sommer.

Selv om FC Nordsjælland bestemmer prisen, så er meget også op til Andreas Schjelderup.

Hvis den talentfulde nordmand siger god for et Benfica-skifte, kan realitetsforhandlingerne hurtigt komme i gang.

Andreas Schjelderup jubler efter én af sine ti scoringer i efteråret.

Som Ekstra Bladet forstår det her og nu, er der ikke aktuelle forhandlinger mellem parterne. Men der kan hurtigt på den anden side af nytår ske skred i forhandlingerne, så en aftale kommer på plads i løbet af de første par uger.

Der venter et par hektiske uger for Schjelderup, der helt sikkert spiller i Superligaen på lånt tid.