Kæresten skylder middag efter detalje

Det er ikke hver dag, man ser en målmand i 3F Superligaen lave en assist. Det gjorde FC Nordsjælland-målmanden Peter Vindahl dog i weekenden, da hans mandskab hjemme slog AGF med 3-1.

Efter få minutter hamrede Vindahl bolden op ad banen mod en fremadstormende Kamaldeen Sulemana, der omsatte det gode oplæg til en 2-0 scoring.

En aktion der glæder den sidste skanse, der ikke ligefrem drysser assists om sig konstant.

- Det var min første assist som senior, men ikke første gang i karrieren. Det er skidefedt at være med til også at kunne bidrage til det offensive spil og ikke kun det defensive. Så at være med til begge dele er altid dejligt, siger Peter Vindahl til klubbens hjemmeside og fortsætter:

- Min kæreste sagde, at hun ville give en middag, hvis jeg fik en assist, så det var en lille ekstra motivationsfaktor. Jeg er glad for, at Kamal sparkede den ind, så nu glæder jeg mig til at komme ud og spise, griner FCN-keeperen.

Med sejren spillede FC Nordsjælland sig op på fjerdepladsen i 3F Superligaen.

