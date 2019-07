Klar med kassen: Italienere byder på Superliga-komet

Mamma Mia! Sampdoria har ifølge Ekstra Bladets oplysninger budt over fem mio. euro for Andreas Skov Olsen. Men Serie A-klubben, der er tæt på at sælge Joachim Andersen, har konkurrence fra Bologna

Endnu en klub har meldt sig i kapløbet om Superligaens mest eftertragtede teenager, Andreas Skov Olsen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger vil Serie A-klubben Sampdoria have fingre i den 19-årige FC Nordsjælland-angriber og har sendt et bud af sted mod Farum.

Genova-klubben er - ifølge Ekstra Bladets oplysninger - klar til at betale over fem mio. euro (37,5 mio. kr.) for U21-landsholdsspilleren plus diverse præstationsbetingede bonusser.

Serie A-klubben er tæt på at sælge den danske forsvarer Joachim Andersen til den franske storklub Lyon for næsten 200 mio. kr. og har dermed de finansielle muskler til at slå andre interesserede klubber af banen.

Det kan også blive nødvendigt, for interessen for Andreas Skov Olsen er stor.

Klubber som Bordeaux, CSKA Moskva, RB Leipzig og Real Sociedad er blandt de omkring 20 klubber, som ifølge den nu tidligere sportschef Carsten V. Jensen har lavet seriøse henvendelser på stjernefrøet i dette transfervindue.

Real Sociedad virkede længe til at være favorit til at snuppe Andreas Skov Olsen, der gerne ville til La Liga-klubben, men baskernes bud har ikke kunnet matche FCN’s forventninger.

Andreas Skov Olsen (i midten) scorede en gang ved U21-EM i Italien. Foto: Lars Poulsen

Nu kan pilen i stedet pege mod Italien.

Ifølge Sky Sport Italia er også Bologna interesseret i FC Nordsjælland-topscoreren, men deres bud skulle ifølge Ekstra Bladets oplysninger være på under fem mio. euro, og det er dermed lavere end Sampdorias.

Bologna, der sidste sommer købte Federico Santander i FC København, sluttede i sidste sæson som nummer ti i Serie A lige efter Sampdoria.

Genova-klubben havde ligaens topscorer i skikkelse af 36-årige Fabio Quagliarella, men er ikke ukendt med at hente unge udenlandske angribere.

For tre år siden købte klubben Patrik Schick i Sparta Prag, og tjekken havde så stor succes, at han efter blot en sæson blev hentet af AS Roma.

Andreas Skov Olsen har kun et år tilbage af sin kontrakt med nordsjællænderne, og alt peger derfor imod et sommersalg.

Den farlige kantspiller scorede i sidste sæson 22 gange i Superligaen.

Se også: Superliga-komet slår rekorder: Forvandlet efter skelsættende besked

Rystede fodbold-Danmark: Nu dropper de matchfixingsag

Bombe i Brøndby: Derfor er han den rette