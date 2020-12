Klubben bekræfter: - Vi er tæt på

FC Nordjælland er parat til at give slip på den - fra i dag - 30-årige midtbanespiller Mikkel Rygaard.

Det bekræfter klubbens sportschef, Jan Laursen over for bold.dk.

- Jeg vil ikke kommentere på en specifik klub eller land, men jeg kan godt bekræfte, at vi er tæt på at kunne opfylde det ønske, Mikkel havde, da han kom til FCN for tre år siden, nemlig at han selv som erfaren spiller kunne udvikle sig i vores miljø og gøre sig fortjent til et skifte til udlandet, når muligheden bød sig, og tiden var den rette.

Ifølge bold.dk er der tale om et skifte til en klub i Polen, som er lige oppe over, men det vil Jan Laursen altså ikke bekræfte endnu.

Han er dog optimistisk om et forestående salg og forventer, at parterne snart har en aftale på plads.

Mikkel Ryggard har spillet i FC Nordsjælland, siden han kom til klubben fra Lyngby for snart tre år siden. Hans kontrakt står til at udløbe til sommer.

