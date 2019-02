Klubbens kongesalg: Sælger 16-årig for over 20 mio!

Ajax har nok engang været på indkøb i Danmark. Den hollandske storklub har købt FC Nordsjælland-talentet Christian Rasmussen for omkring 22,5 mio. kr. Og så kan handlen endda blive endnu mere værd for Farum-klubben i fremtiden

Han er lige blevet 16, går i 9. klasse i Bagsværd og er over 20 mio. kr. værd.

Den menige danske fodboldfan har formentlig aldrig nogensinde hørt om Christian Rasmussen, men det kommer han til.

Det er Ajax overbeviste om, og faktisk er den hollandske storklub så sikre på den 16-årige offensivspillers kvaliteter, at de slæbte den store pengepung med til Farum for at købe ham fri af FC Nordsjælland.

Som altid røber klubberne ikke, hvor mange penge der har skiftet hænder, men Jan Laursen, sportschef for klubbens akademi, kalder i en pressemeddelelse tilbuddet fra Ajax for ’enestående stort’.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger betaler Ajax i omegnen af tre mio. euro - 22,5 mio. kr. - for Christian Rasmussen.

Dermed kommer handlen op i samme niveau som FCK’s salg af Victor Jensen til den hollandske danskerklub for halvandet år siden.

Ud over transfersummen har FC Nordsjælland sikret sig en lang række væsentlige bonusbetalinger i aftalen med Ajax og har også sikret sig en del af et potentielt videresalg.

Ajax’ danske scout, John Steen Olsen, har sendt positive rapporter til sin arbejdsgiver, men klubbens sportsdirektør Marc Overmars har ifølge Ekstra Bladets oplysninger også været i Danmark for at se Christian Rasmussen i aktion.

Det indikerer, at der er tale om en handel af en vis kaliber.

- Når vi udvikler så talentfulde spillere, og samtidig spiller med det yngste hold i Europa, så stiger opmærksomheden fra udenlandske klubber, ikke kun på Superliga-holdet, men også på de næste som er på vej, og det har vi mærket kraftigt de senere år, siger Jan Laursen.

Han havde håbet at se U16-landsholdsspilleren få debut for Superliga-holdet, men Ajax’ tilbud var for godt til at sige nej.

FC Nordsjælland skal sælge for at få forretningen til at køre rundt, og salget af Christian Rasmussen til Ajax er også en af årsagerne til, at klubben kunne afvise andre tilbud i det netop overståede transfervindue.

Christian Kjelder Rasmussen gør 9. klasse færdig på Bagsværd Kostskole og skifter derefter til Ajax.

Han er med ni mål topscorer for FC Nordsjællands hold i U17-ligaen, og hans afslutningsevner med venstrebenet er en af de primære årsager til, at Ajax har sendt så mange penge til Farum.

Men når man lige har solgt en spiller til FC Barcelona for omkring 560 mio. kr., er der også lidt at handle for...

