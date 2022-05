Kultklub kaprer Superliga-kaptajn

For to uger siden fik Magnus Kofod Andersens afskedsblomster på Farum Park.

Om lidt betaler han tilbage med en ganske solid bonus til FC Nordsjælland.

FC Nordsjælland-anføreren har nemlig bestemt sig for at underskrive en langvarig kontrakt med Serie B-klubben Venezia, der har fået kultstatus grundet sit flotte trøjedesign.

Den aftale bliver ifølge kilder i Italien officiel inden for den nærmeste fremtid.

Det betyder, at FC Nordsjælland har udsigt til et gyldent skulderklap på præcis 3,8 mio. kr. fra den norditalienske klub.

FIFAs regler omkring talentudvikling betyder nemlig, at FC Nordsjælland har krav på kompensation selv om aftalen med Magnus Kofod Andersen udløber 1. juli.

Havde FCN-anføreren valgt at underskrive en aftale med en anden dansk klub var den gevinst gået tabt, da der kun skal udbetales kompensation ved skifte til udlandet.

Ekstra Bladet kunne allerede for en måned siden fortælle om Venezias interesse i Magnus Kofod Andersen, da danskeren aflagde klubben et besøg.

Magnus Kofod skal hjælpe Venezia tilbage i Serie A. Foto: Jens Dresling

- Der er ingen tvivl om, at det er et spændende sted for mig. Muligheden for spilletid bliver jo nok kun endnu større, hvis klubben skal en tur ned i Serie B.

- Det ville gavne mit spil at komme et andet sted hen og spille, og så kan jeg måske komme ud og finde mig selv på ny, sagde Magnus Kofod Andersen efterfølgende til Ritzau i forbindelse med kampen mod Viborg.

Venezia er netop rykket ud af Serie A, og nedrykningen betød også, at kompensationspakken har været genstand for en del uenighed klubberne imellem.

I sidste ende blev uenigheden ikke så stor, at det spændte ben for overgangen.

Magnus Kofod Andersen kan i Venezia blive holdkammerat med AGF-kanten Jon Dagur Thorsteinsson. Italienerne er blandt de klubber, der viser stor interesse for den islandske landsholdsspiller.

