Liverpool-kultfigur til FC Nordsjælland

Djimi Traoré bliver træner for Right to Dreams internationale hold og skal være med til at udvikle spillere til Farum-klubbens Superliga-hold

FC Nordsjælland henter endnu en Champions League-vinder til trænerstaben.

Den 41-årige franskmand Djimi Traoré er ny head coach for Right to Dreams internationale akademi-hold og skal være med til at udvikle unge talenter fra Danmark, Ghana og Egypten til FC Nordsjællands Superliga-hold.

Djimi Traoré var en del af en af de mest ikoniske Champions League-finaler nogensinde, da Liverpool i 2005 lavede et mirakuløst comeback og slog AC Milan i Istanbul.

Djimi Traoré (yderst t.h.) var en af Liverpools mirakel i Istanbul. Foto: Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix

Han var ejet af den engelske klub i over syv år og blev lidt af en kultfigur på Anfield - både på grund af Champions League-triumfen og et af de mest bizarre selvmål i klubbens historien.

I Right to Dream-regi bliver Traoré ansvarlig for det U18-hold, der rejser rundt i verden og spiller turneringer.

- Jeg kunne ikke sige nej til denne mulighed. Det vil give mig chancen for at udvikle min faglige værktøjskasse på en ny og spændende måde.

- Jeg ser frem til at bringe min viden og erfaring fra min karriere som spiller og træner med ind den i nye rolle, siger Djimi Traoré.

Djimi Traoré vil bruge noget af sin arbejdstid i Farum. Foto: Right to Dream

Han har den seneste håndfuld år været assistenttræner for Seattle Sounders FC i MLS, men forlod den stilling for tre uger siden.

Traoré, der på landsholdsplan repræsenterede Mali, sluttede sin aktive karriere i den amerikanske klub og var også forbi klubber som Marseille, Monaco og Charlton.

- Hans erfaring som spiller og træner er værdifuld og inspirerende, og hans karakter afspejlet alt, hvad Right to Dream står for.

- Han vil være en eksemplarisk rollemodel, siger Right to Dreams grundlægger, Tom Vernon.

Djimi Traoré kommer til at arbejde på Right to Dreams akademier i Farum, Ghana og Egypten.

De største talenter fra akademierne samles på et hold, der tager rundt i verden og spiller med i internationale turneringer.

Djimi Traoré (t.v.) og Michael Essien kan passe tale Champions League-vinder. De har begge vundet turneringen. Foto: Right to Dream

Mikkel Damsgaard og Mohammed Kudus spillede eksempelvis sammen på det internationale Right to Dream-hold, inden de senere blev holdkammerater på FC Nordsjællands mandskab i Superligaen.

I forvejen har Right to Dream en anden træner med en Champions League-sejr på cv'et.

Ghanesiske Michael Essien, der for et år siden blev en del af cheftræner Flemming Pedersens stab i Farum, var med til at vinde trofæet med de store ører med Chelsea tilbage i 2012.