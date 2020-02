Matchvinder i sjælden situation: - Vi har respekt for den holdning

Det hører til sjældenhederne, at talenterne rejser kvit og frit fra FC Nordsjælland.

Normalt klinger kasseapparatet altid med mange millioner, når spillerne sendes videre.

Emiliano Marcondes havde kontraktudløb, da han skiftede til Brentford, men der kom alligevel lidt kroner i FCN-kassen.

Nu kan forsvarsspilleren Abdul Mumin blive en af de får, der er rejst kvit og frit fra klubben, når aftalen udløber til sommer. Det 21-årige forsvarstalent står lige nu i en meget gunstig position, fordi han kan forhandle med alle interesserede.

Siden sidste sommer har parterne været i dialog om en aftale, uden det har ført til en forlængelse.

Abdul Mumin har givet udtryk for, han er interesseret i at lave en ny aftale med klubben, men hidtil har det ikke ført til en aftale.

- Vi har i meget lang tid været klar til at forlænge samarbejdet. Men vi respekterer naturligvis, at Mumin har ønsket at se tiden an, siger cheftræner Flemming Pedersen og understreger:

- Vi har respekt for den holdning, Mumin har og bruger ham, fordi han er god nok. Men det er klart, at jeg vil benytte en anden stopper, hvis han er lige så god og er på en længere kontrakt hos os. Vi skal også tænke på fremtiden, påpeger FCN-træneren.

Mod SønderjyskE blev Abdul Mumin matchvinder, da han steg til vejrs og scorede sæsonens første mål efter et hjørnespark fra Mikkel Rygaard.

Efter en blændende forårsstart med to sejre i to kampe, mangler FCN nu fire point i de resterende fire kampe i cheftræner Flemming Pedersens bog for at slutte i top 6.

Abdul Mumin har netop scoret til 2-1 og sikret FCN sejren mod SønderjyskE. Foto: Lars Poulsen.

Matchvinder Abdul Mumin vinder en duel over Patrick Banggaard. Foto: Lars Poulsen.

Dumt mål

Glen Riddersholm var langt henad vejen tilfreds med sit mandskab, men han var frustreret over hjemmeholdet vandt efter en dødbold. I foråret er der nu scoret tre mål mod SønderjyskE efter dødbolde. Netop dødbolde var et stort problem i efteråret.

- Det ene er et straffespark, det andet er et frispark, der blev rettet af. Jeg ved godt, de tæller i statistikken, men det lever jeg med. FCN's sejrsmål frustrerer mig til gengæld. Det må ikke ske, at de scorer i sådan en situation på et hjørnespark, siger Glen Ridderholm, der har fokus på at overleve i Superligaen.

