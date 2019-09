Medie: FC Nordsjælland lejer ung kantspiller i Norge

Kian Hansen og Mads Døhr Thychosen har indtil videre været eneste tilgange i FC Nordsjælland denne sommer, men et tredje indkøb kan være på vej.

Ifølge Sarpsborg Arbeiderblad lejer klubben således blot 18-årige Boubacar Konté i norske Sarpsborg 08 i resten af sæsonen.

Konté er fra Mali og slår sine folder på venstrekanten. Eliteserie-klubben hentede Konté til Norge tilbage i marts fra Etoiles Mandé - et akademi i Mali.

Kantspilleren har blot fået en enkelt optræden for nordmændene siden da, men der kan nu være udsigt til mere spilletid i den danske 3F Superliga.

Konté står desuden noteret for to scoringer i ni kampe for Malis U/20-landshold. Ved sommerens U/20 VM lavede han to scoringer i fem kampe.

